Лыжник Большунов впервые в сезоне не попал в финал гонки на Кубке России

Большунов сенсационно не попал в финал спринта на этапе Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион ранее в этом сезоне выиграл все 17 гонок на шести этапах Кубка России. На седьмом этапе в Кировске лыжник не смог попасть в топ-2 в полуфинальном забеге

Александр Большунов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не смог попасть в финал спринта свободным стилем на седьмом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Кировске.

Большунов занял в своем полуфинальном забеге третье место, пропустив вперед Ивана Горбунова и Сергея Ардашева (в финал выходят два первых места).

Ранее в этом сезоне Большунов одержал победы во всех стартах на шести этапах Кубка России — в 17 гонках.

Всего у него было 23 победы подряд в личных стартах, серия прервалась 19 марта в гонке на 10 км классическим стилем на чемпионате России.

Российские лыжники сейчас отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).