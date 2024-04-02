Большунов сенсационно не попал в финал спринта на этапе Кубка России
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не смог попасть в финал спринта свободным стилем на седьмом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Кировске.
Большунов занял в своем полуфинальном забеге третье место, пропустив вперед Ивана Горбунова и Сергея Ардашева (в финал выходят два первых места).
Ранее в этом сезоне Большунов одержал победы во всех стартах на шести этапах Кубка России — в 17 гонках.
Всего у него было 23 победы подряд в личных стартах, серия прервалась 19 марта в гонке на 10 км классическим стилем на чемпионате России.
Российские лыжники сейчас отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
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