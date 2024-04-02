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Большунов сенсационно не попал в финал спринта на этапе Кубка России

Лыжник Большунов впервые в сезоне не попал в финал гонки на Кубке России
Трехкратный олимпийский чемпион ранее в этом сезоне выиграл все 17 гонок на шести этапах Кубка России. На седьмом этапе в Кировске лыжник не смог попасть в топ-2 в полуфинальном забеге
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не смог попасть в финал спринта свободным стилем на седьмом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Кировске.

Большунов занял в своем полуфинальном забеге третье место, пропустив вперед Ивана Горбунова и Сергея Ардашева (в финал выходят два первых места).

Победная серия Большунова прервалась на чемпионате России в 24-й гонке
Спорт
Александр Большунов

Ранее в этом сезоне Большунов одержал победы во всех стартах на шести этапах Кубка России — в 17 гонках.

Всего у него было 23 победы подряд в личных стартах, серия прервалась 19 марта в гонке на 10 км классическим стилем на чемпионате России.

Российские лыжники сейчас отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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лыжи Александр Большунов
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