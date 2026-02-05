 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Би-би-си с подачи Украины обвинила россиян в нарушении правил допуска МОК

Би-би-си с подачи украинцев обвинила россиян в нарушении правил допуска на Игры
Сюжет
Олимпиада-2026
Претензии основаны на информации украинцев. Би-би-си «смогла подтвердить», что Гуменник работал с Авербухом, Непряева была на сборах в Крыму, а Коржова поставила лайк посту Нагорного. МОК заявлял, что доверяет комиссии по допуску
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Британская вещательная корпорация (Би-би-си) опубликовала статью, в которой, опираясь на данные украинской стороны, поставила под сомнение соответствие четырех допущенных на Олимпиаду российских спортсменов критериям нейтрального статуса из-за «поддерживающих военную операцию действий».

Речь идет о лыжниках Савелии Коростелеве и Дарье Непряевой, фигуристе Петре Гуменнике и конькобежке Ксении Коржовой.

Автор материала Би-би-си опирался на данные украинской компании «Мольфар» и журналиста Артема Худолеева, который передавал спортивным организациям аналогичные сведения про россиян и белорусов перед Олимпиадой в Париже.

В Би-би-си заявили, что «подтвердили» информацию по четырем спортсменам.

Претензии к Гуменнику связаны с его работой с хореографом Ильей Авербухом, которого Украина в 2023-м внесла в свой санкционный список.

К Коростелеву — что сайт ЦСКА назвал его армейским лыжником в 2023 году (но он мог проходить обязательную службу) и что он ставил «лайки» постам Вероники Степановой.

К Непряевой — за участие в сборах в Крыму в 2022-м, а к Коржовой — за «лайк» посту гимнаста Никиты Нагорного (был одним из руководителей «Юнармии», а теперь работает в «Движении первых», находится под санкциями ЕС, США, Канады и Великобритании).

Би-би-си также напомнила, что глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, входящий в состав комиссии МОК по допуску спортсменов в нейтральном статусе (AINERP), во время визита в Москву обнимал Нагорного.

РБК направил запрос в ОКР.

Глава МОК ответила украинцу на вопрос об отзыве допуска на Игры у россиян
Спорт
Кирсти Ковентри

В декабре президент МОК Кирсти Ковентри, комментируя вопрос украинского журналиста о привлечении представителей его страны к проверке россиян для допуска на Игры, заявила, что уже применяемый организацией подход показал свою успешность.

«Наша рабочая группа — это те, кто принимает окончательное решение в этом процессе», — заявила Ковентри.

Олимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо официально откроется 6 февраля.

Всего на нее допустили 13 россиян в нейтральном статусе. Флаги России на Играх запрещены даже на трибунах. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова заявила по этому поводу Vseprosport, что «наших спортсменов еще никто не унижал так», как МОК.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
При участии
Виктория Хабарова
Олимпиада-2026 Савелий Коростелев Дарья Непряева Ксения Коржова Петр Гуменник
