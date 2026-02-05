Би-би-си с подачи Украины обвинила россиян в нарушении правил допуска МОК

Би-би-си с подачи украинцев обвинила россиян в нарушении правил допуска на Игры

Претензии основаны на информации украинцев. Би-би-си «смогла подтвердить», что Гуменник работал с Авербухом, Непряева была на сборах в Крыму, а Коржова поставила лайк посту Нагорного. МОК заявлял, что доверяет комиссии по допуску

Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Британская вещательная корпорация (Би-би-си) опубликовала статью, в которой, опираясь на данные украинской стороны, поставила под сомнение соответствие четырех допущенных на Олимпиаду российских спортсменов критериям нейтрального статуса из-за «поддерживающих военную операцию действий».

Речь идет о лыжниках Савелии Коростелеве и Дарье Непряевой, фигуристе Петре Гуменнике и конькобежке Ксении Коржовой.

Автор материала Би-би-си опирался на данные украинской компании «Мольфар» и журналиста Артема Худолеева, который передавал спортивным организациям аналогичные сведения про россиян и белорусов перед Олимпиадой в Париже.

В Би-би-си заявили, что «подтвердили» информацию по четырем спортсменам.

Претензии к Гуменнику связаны с его работой с хореографом Ильей Авербухом, которого Украина в 2023-м внесла в свой санкционный список.

К Коростелеву — что сайт ЦСКА назвал его армейским лыжником в 2023 году (но он мог проходить обязательную службу) и что он ставил «лайки» постам Вероники Степановой.

К Непряевой — за участие в сборах в Крыму в 2022-м, а к Коржовой — за «лайк» посту гимнаста Никиты Нагорного (был одним из руководителей «Юнармии», а теперь работает в «Движении первых», находится под санкциями ЕС, США, Канады и Великобритании).

Би-би-си также напомнила, что глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, входящий в состав комиссии МОК по допуску спортсменов в нейтральном статусе (AINERP), во время визита в Москву обнимал Нагорного.

РБК направил запрос в ОКР.

В декабре президент МОК Кирсти Ковентри, комментируя вопрос украинского журналиста о привлечении представителей его страны к проверке россиян для допуска на Игры, заявила, что уже применяемый организацией подход показал свою успешность.

«Наша рабочая группа — это те, кто принимает окончательное решение в этом процессе», — заявила Ковентри.

Олимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо официально откроется 6 февраля.

Всего на нее допустили 13 россиян в нейтральном статусе. Флаги России на Играх запрещены даже на трибунах. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова заявила по этому поводу Vseprosport, что «наших спортсменов еще никто не унижал так», как МОК.