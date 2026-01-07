 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Барселона Атлетик Бильбао 1 1,55 x 4,7 2 5,9 Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Атлетико Реал 1 2,95 x 3,55 2 2,35 Футбол Франция. Суперкубок. Эль-Кувейт ПСЖ Марсель 1 1,65 x 4 2 5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Ливерпуль 1 1,55 x 4,3 2 5,7 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 6,5 x 3,55 2 1,62 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 6,2 x 3,5 2 1,65 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

МОК запретил проносить флаг России на трибуны на Олимпиаде-2026

По данным Sveriges Radio, запрет на национальную символику распространяется и на другие страны, спортсмены из которых могут участвовать в Играх только в нейтральном статусе
Фото: Ryan Pierse / Getty Images
Фото: Ryan Pierse / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение запретить использование российской символики на трибунах во время зимней Олимпиады 2026 года в Италии. Об этом сообщает шведская радиостанция Sveriges Radio со ссылкой на письмо МОК.

Как отмечает издание, решение касается всех стран, спортсмены из которых могут участвовать в Играх только в нейтральном статусе. Актуальность вопроса объясняется появлением российского флага на трибунах во время «Тур де Ски».

Российский лыжник Савелий Коростелев 4 января финишировал четвертым на «Тур де Ски» в масс-старте. На церемонии награждения в финишной зоне появились болельщики с российским флагом. Позже Коростелев сообщил, что видел флаг после награждения.

МОК заявил, что мирное соглашение не повлияет на допуск россиян на Игры
Спорт
Кирсти Ковентри

Российские спортсмены смогли получить допуск до Олимпиады в нейтральном статусе в ряде видов спорта, включая шорт-трек, фигурное катание, лыжные гонки, конькобежный спорт, ски-альпинизм и санный спорт. При этом количество участников от России ограничено, и для каждого вида спорта действуют свои ограничения.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Мельникова
Олимпиада-2026 российский флаг болельщики спортсмены Зимние Олимпийские игры
Материалы по теме
МОК заявил, что мирное соглашение не повлияет на допуск россиян на Игры
Спорт
Один игрок из КХЛ вошел в состав сборной Франции на Олимпиаду-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:24
«Роскосмос» показал спутниковый снимок надвигающегося на Москву циклона Город, 21:17
На востоке Москвы произошел пожар на предприятии Общество, 21:06
США решили полностью контролировать экспорт нефти из Венесуэлы Политика, 20:43
МОК запретил проносить флаг России на трибуны на Олимпиаде-2026 Спорт, 20:39
В Херсонской области запретили проводить праздники в ресторанах Политика, 20:31
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Белом доме заявили о возможности суда над экипажем танкера Marinera Политика, 20:28
Зеленский заявил, что России могут «открутить нос» на переговорах Политика, 20:09
В двух портах Одессы взрывы повредили объекты инфраструктуры Политика, 20:03
Дубль Голдобина помог СКА обыграть «Ладу» в матче КХЛ Спорт, 19:46
Воспитанники академии капитана «Спартака» отравились в Сочи Спорт, 19:45
Лондон рассказал о своей роли в захвате танкера с российским флагом Политика, 19:31
МИД сообщил о россиянах на борту захваченного США танкера Политика, 19:08