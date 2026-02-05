 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
Российская федерация баскетбола не станет оспаривать отстранение в CAS

РФБ не станет оспаривать в CAS продление отстранения российских команд
В интервью «РБК Спорт» президент российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал, что не видит смысла подавать апелляцию в CAS
Андрей Кириленко
Андрей Кириленко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российская федерация баскетбола не будет подавать апелляцию в CAS на продление отстранения российских команд, поскольку в этом нет смысла. Об этом в интервью «РБК Спорт» заявил глава организации Андрей Кириленко.

Андрей Кириленко — РБК: «Овечкину место в моей команде обеспечено»
Спорт
Андрей Кириленко

По его словам, РФБ не считает целесообразным обжалование в CAS решения Международной федерации баскетбола (FIBA) о продлении отстранения.

«Я не думаю, что в этом есть смысл. В индивидуальных ты можешь бороться за себя и выступать в некоем нейтралитете. В игровых видах спорта у тебя есть привязка к стране. В первую очередь будут допущены индивидуальные атлеты, что уже происходит. Командные виды спорта все равно появятся чуть позже», — пояснил Кириленко.

Российская федерация баскетбола не станет оспаривать отстранение в CAS
Video

В марте 2022 года FIBA ввела запрет на участие российских и белорусских команд и клубов в своих соревнованиях из-за событий на Украине. Впоследствии это ограничение неоднократно продлевалось. В декабре 2025 года оно было снова продлено до следующего заседания исполнительного комитета FIBA, запланированного на середину февраля 2026 года.

С октября 2025 года CAS вынес серию решений по делам о допуске российских спортсменов. Первым стало решение от 16 октября 2025 года, по которому CAS впервые признал дискриминационным полное отстранение спортсменов по национальному признаку, удовлетворив апелляцию Федерации настольного тенниса России (ФНТР) против Европейского союза настольного тенниса (ETTU).

31 октября, CAS частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и шести российских спортсменов, которые обжаловали решение Международной федерации санного спорта (FIL) об участии в предстоящих зимних Олимпийских играх.

А 2 декабря 2025 года CAS рассмотрел апелляцию против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), признав требования российской стороны обоснованными и правомерными. И обязал FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах (лыжи, горные лыжи, сноуборд, фристайл, прыжки с трамплина) в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран, то есть под национальным флагом и со всеми положенными национальными атрибутами.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Баскетбол Российская федерация баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко
