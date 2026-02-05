Президент РФБ Андрей Кириленко в интервью «РБК Спорт» рассказал о скором возвращении на международную арену, баскетбольных навыках Овечкина, пробелах Егора Демина, спрогнозировал скорое увеличение числа россиян в НБА

Андрей Кириленко — один из лучших баскетболистов в истории России. В составе сборной он выигрывал золото чемпионата Европы 2007 года, а также бронзовые медали чемпионата Европы 2011 года и Олимпийских игр 2012 года. Основная часть карьеры прошла в «Юта Джаз» в Национальной баскетбольной ассоциации. Там он становился участником Матча всех звезд НБА (2004), три раза включался в сборную всех звезд защиты (2004–2006), становился лидером регулярного чемпионата НБА по блок-шотам (2005). В России он добился успехов в составе ЦСКА — лучший игрок чемпионата России (2000, 2012), MVP Евробаскета (2007), MVP регулярного сезона Евролиги (2012). После завершения карьеры в августе 2015 года он был избран президентом Российской федерации баскетбола (РФБ).

— Как оцените прошедший 2025 год?

— Ничего особенного не произошло в этом году, если сравнивать с 2024-м. Остановлюсь на работе нашего департамента национальных команд. В нынешних условиях, когда у нас нет официальных игр, очень важен международный опыт. И за последний год у нас было более 30 матчей с иностранными сборными на разных уровнях. На мой взгляд, это огромная роскошь в нынешних условиях. Поэтому хочется поздравить наш отдел с этим и поприветствовать Сергея Моню и Виктора Хряпу, которые как раз в 2025 году присоединились к нашей команде. Я очень давно за ними охотился. Это наши легенды баскетбольные. Вот поэтому я очень рад, что они вступили в команду РФБ.

Продолжаются проекты, связанные с нашим детским баскетболом. Это «Минибаскет», баскетбольные лагеря для самых маленьких участников. И, конечно же, проект «тихий! баскетбол», который связан с адаптивным направлением. Инклюзивный баскетбол — это как раз ребята, которые играют в баскетбол на колясках, или глухие спортсмены. У нас есть флагманский турнир — Лига сильных людей по баскетболу 3х3 на колясках, который прошел и в 2025 году. Победителей прошлого сезона нам получилось отправить в Сербию на международный турнир. Также состоялись матчи Суперкубка по баскетболу 3х3 среди глухих. Число участников растет и охватывает огромную географию.

— Россия четвертый год находится вне систем международного баскетбола. Как отстранение сказалось на российском баскетболе?

— Конечно, это сказывается негативно. Ты теряешь практику, нет набитой руки, нет возможности получать опыт, играя или соревнуясь с лучшими соперниками в мире. Нужно будет потратить определенное количество времени для того, чтобы войти обратно в форму. Поэтому, что касается спортивного уровня, я уверен, что баскетбол, конечно же, просядет.

Несомненно, нам понадобится несколько лет для того, чтобы потихоньку обратно выбраться. Поэтому наша главная задача здесь — вернуться вот в эту обойму. К тому же у нас прекрасное поколение ребят молодых.

— Египет, Иран, Ливия, Тунис, Иордания — это соперники мужской сборной России в 2024–2025 годах. Тема сборных актуальна для многих игровых видов. Многие задаются вопросом: зачем сборным играть? Если бы вы приехали из НБА и вам предложили отправиться в Тунис на матч сборной, вы бы поехали?

— Конечно. На самом деле сейчас глобально вырос уровень баскетбола в мире. Тунис — многократный чемпион Африки, Иран — призер чемпионата Азии этого года. Эти команды умеют играть в баскетбол на очень хорошем уровне. Это не уровень США, Сербии и Канады, но эти команды заслуживают уважения, и они прилично играют в баскетбол.

В нынешней ситуации нет смысла приглашать в сборную России тех, кому 30 лет и больше. Это уже зарекомендовавшие себя игроки. Поэтому акцент в последнее время был очень сильно сделан на ребят в возрасте 17–25 лет. Именно они через пять лет будут в сборной. Естественно, для них очень важно получать игровую практику.

— В КХЛ не все клубы отпускают своих игроков в экспериментальную сборную «России 25». В РФБ сталкиваются с таким?

— Если мы и сталкиваемся, то очень редко. Огромное спасибо клубам, которые идут нам навстречу. Действительно, они по максимуму отправляют игроков в национальную команду. У нас на сегодняшний день нет официальных игр, и когда у кого-то есть травмы, мы стараемся не дергать их и давать возможность им восстановиться.

— Если бы сегодня допустили нас на чемпионат мира, Евробаскет, на каком уровне мы бы были?

— Это такое неблагодарное занятие — делать прогнозы. Я попробую, но, как я сказал, нам понадобится три-четыре года для достижения успеха. Если при допуске сейчас мы бы вдруг стали суперуспешными, я бы сказал, что это случайность. Все равно нужно войти в этот ритм.

Но если примерно прикидывать по силам <...> Вот в 2025-м прошел Евробаскет. И Финляндию мы могли бы обыграть, а она стала четвертой. Но обыгрывать, например, первые три сборные Евробаскета — Турцию, Грецию и Германию — на сегодняшний день, мне кажется, мы еще не готовы.



А с Грузией, Италией мы тоже смогли бы сыграть — они были в четвертьфинале. При этом Сербия с MVP НБА в составе вылетела на ранней стадии. Прогнозы — неблагодарное дело, особенно в европейском баскетболе. Очень многие в моменте могут обыгрывать сильных соперников. Поэтому по силам ты можешь быть от четвертого места до невыхода из группы.

— В российском футболе остро встал вопрос легионеров из-за ужесточения. А зачем клубам Единой лиги, которые не участвуют ни в одном европейском турнире, столько легионеров?

— Ну это, наверное, задать вопрос лучше Сергею Кущенко как президенту или Илоне Корстин (генеральный директор Единой лиги) <...> Но я понимаю, что Единая лига хочет быть максимально конкурентоспособной, избегать каких-либо искусственных мер.

— CAS с октября начал принимать решения в пользу российских сторон. РФБ планирует оспаривать отстранение в CAS?

— Я не думаю, что в этом есть смысл. В индивидуальных ты можешь бороться за себя и выступать в некоем нейтралитете. В игровых видах спорта у тебя есть привязка к стране. В первую очередь будут допущены индивидуальные атлеты, что уже происходит. Командные виды спорта все равно появятся чуть позже. Я вижу положительную динамику. У меня есть уверенность, что в этом году баскетбол в каком-то формате вернется обратно. Либо это будут детские соревнования, либо клубные соревнования, сборные, может быть, баскетбол 3х3.

Но пока немножко не понимаю, как это будет действовать. Потому что, даже если мы вернемся обратно, будет существовать огромная проблема, связанная с визами, с выездами за границу, особенно в Европу. То есть все равно есть недружелюбное поле на политическом уровне. Я уверен, что половина не получит визы или приедет, но может столкнуться с какими-то таможенными проблемами. Может быть, такого и не случится, но мы должны быть готовы к таким проблемам.

— Когда ФИБА будет рассматривать вопрос допуска молодежных команд на фоне рекомендаций МОК?

— В конце апреля будет заседание центрального бюро. Я уверен, что на нем будет вынесено определенное решение. Какое — пока понятия не имею. Но это решение будет очень зависеть от МОК. В середине февраля будет заседание МОК, где требования к нам могут быть смягчены.

— Вы являетесь членом ФИБА. Как настроена ФИБА к России?

— У нас великолепные отношения с ФИБА, со всеми членами центрального совета. Все ждут нашего возвращения. Ну окей, хорошо, 98%. Я не знаю, может быть, кто-то скрывает свои намерения. У руля национальных федераций в большинстве своем баскетболисты, с которыми я играл, или представители более старшего поколения. Все за баскетбол, все за то, чтобы играть в полноценном формате, и, конечно же, хотят, чтобы мы скорее вернулись <…>

Если посмотреть на конфликты, которые происходят по миру… каждого второго можно уже тогда банить и санкционировать.

Сколько россиян попадут в НБА в ближайшее время

— Александр Овечкин не самый последний человек, который имеет отношение к баскетболу. Вы его пытались привлекать в свои программы для популяризации баскетбола?

— Ну, я с ним не разговаривал по поводу привлечения его в баскетбол. Он уже вовлечен в баскетбол, так как его мама — огромная часть баскетбола. Татьяна Николаевна Овечкина — наш символ женского баскетбола, в своей карьере все выиграла.

Сашка сам играет в баскетбол. И всегда, когда он летом приезжает в межсезонье, участвует в благотворительных турнирах. Если он захочет когда-то участвовать в Медиалиге, то место в команде Dawgs свободно. Вот я, как президент Dawgs, гарантирую место ему в составе.

Конечно же, когда у тебя медийные персоны такого уровня, это привлекает большое внимание. Я не могу даже его назвать медийной персоной. Он суперспортсмен. Хочет ли он играть в баскетбол? Я не знаю. Если он приедет и захочет, скажет «я хочу играть в баскетбол», конечно, он будет сразу же в нашей команде.

Media Basket — первая российская медиабаскетбольная лига, стартовавшая весной 2023 года. Матчи проводятся по правилам 3×3 на уменьшенной площадке с двумя корзинами, продолжительность — десять минут чистого времени. В составы команд входят профессиональные игроки (не участвующие в текущем сезоне чемпионата России), медийные персоны и обычные любители баскетбола. Одной из команд-участниц является Dawgs, которую возглавляет Андрей Кириленко. В ноябре 2025 года команда стала победительницей шестого сезона баскетбольной Медиалиги.

— Татьяна Николаевна говорила, что в детстве Александр неплохо играл в баскетбол. Как вы оцените его баскетбольные навыки? И смог бы он заиграть в какой-нибудь низшей лиге?

— Ну, конечно же, нет. Если бы он тренировался, регулярно занимался баскетболом, то почему нет? Но так вот с кондачка, как говорят, зайти и вдруг сразу начать играть... мне кажется, это нереально. Саня играет в баскетбол очень прилично, но если мы говорим про профессиональную составляющую, динамика другая.

Как пробиться в НБА

— В 2025 году спортивная общественность узнала о Егоре Демине. Есть ли еще в России баскетболист, который в ближайшее время может оказаться в НБА?

Летом 2025 года Егор Демин вошел в историю как первый российский баскетболист, выбранный в первой десятке драфта НБА. Его выбрал «Бруклин Нетс» под высоким 8-м номером. Ранее рекорд принадлежал Ярославу Королеву (12-й номер, 2005 год, «Лос-Анджелес Клипперс»). 19-летний Демин дебютировал на старте сезона 2025/26 в матче против «Шарлотт Хорнетс», в котором установил клубный рекорд «Бруклина» среди дебютантов, реализовав четыре из шести трехочковых. Также в матче набрал 14 очков за 22 минуты и установил новый рекорд среди россиян по результативности в дебютном матче, побив предыдущий показатель Сергея Базаревича (9 очков в 1994 году). Сейчас игрок Демин также играет в основном составе команды и показывает хорошие результаты.

— Я страшно рад за Егора. 10–11 лет назад, когда я только приходил в федерацию, Егор участвовал в первенствах России. Он делал там начальные шаги. Почему-то многие говорят, что он воспитанник академии «Реала». Но ведь до «Реала» он семь-восемь лет был в «Тринте», в классной баскетбольной школе. И за десять лет Демин дорос от Первенства России до НБА.

Такие примеры показывают, что все возможно. И сегодня у нас очень талантливая молодежь. Несколько ребят уже уехали за границу — в «Реал», университеты США. В России ряд молодых ребят выступают за фарм-клубы и вышли там на первые позиции. Есть молодые талантливые ребята из «Пармы» Лев Свинин и Глеб Фирсов, которых уже вызвали в сборную России. Но у них нет международного опыта.

Очень сложно ребятам в России. Доходят до 17–18 лет, но в связи с изоляцией сложно сделать следующий шаг в развитии, потому что ты должен играть с лучшими в мире.

— Кирилл Елатонцев со скандалом уехал из «Локомотива» в Университет Оклахомы. А разве не существует уважения контрактов российских клубов?

— Это очень, очень сложный момент. Во-первых, на сегодняшний день никак не зарегулированы отношения между студенческим баскетболом и ФИБА. При этом в американском студенческом баскетболе появились хорошие деньги.

Во-вторых, речь о трудовом договоре между Елатонцевым и «Локомотивом». Его будет рассматривать арбитраж. Мы держим этот вопрос на контроле. Для нас очень важно, чтобы был защищен и клуб, и права игрока. То есть здесь очень такая тонкая грань, которая на сегодняшний день не была соблюдена.

— О пути в НБА. Вы сказали, что сейчас в России засветиться очень сложно. Что посоветуете, если к вам придет баскетболист с вопросом «как мне попасть в НБА?»

— На сегодняшний день самый лучший и близкий путь — это, конечно, через университеты США. Когда ты играешь в университете, ты постоянно на виду. И даже одна игра хорошая за весь сезон может тебя поставить в глазах скаутов на высокую позицию. Егор — великолепный пример.

Мы все говорим «Реал», «Реал». На самом деле он ушел из «Реала» не в НБА, а в студенческий баскетбол. И я очень рад, что он принял это решение. Он себя настолько хорошо зарекомендовал, что был выбран восьмым номером драфта, самым высоким в нашей истории. И абсолютно по праву.

Мы все видим прекрасно, что он в хорошей форме, он адаптировался, и он может играть на самом высоком уровне. Я жду, когда уже официальные игры в сборной появятся, для того чтобы можно было посмотреть Егора уже в составе национальной команды.

— В этом сезоне впервые за 20 лет сразу два россиянина дебютировали в НБА. НБА — это мерило успешности национального баскетбола?

— Конечно же, это является мерилом успеха. Должно было пройти определенное время, чтобы те ребята, с которыми мы начинали в восемь-десять лет, выросли, сделали свои первые серьезные шаги и попали в НБА. Владислава Голдина (дебютировал в НБА в составе «Майами Хит») я прекрасно помню еще по детским сборным. Виктор Лахин очень радует, и я надеюсь, что он все-таки дебютирует: он очень хорошо проявляет себя в G-лиге на данный момент.

Но, помимо них, есть еще ребята, которые отлично выступали на детском уровне. Есть много ребят, которые находятся на пути к следующему шагу. Я думаю, что в ближайшие 4–5 лет мы увидим еще минимум пять человек либо в НБА, либо в G-лиге. Я вижу, что сейчас формируется хорошее молодое поколение, которое готово делать следующий шаг, в том числе и шаг в НБА.

Какие пробелы есть в игре Егора Демина

— Мы в России восхищаемся Егором Деминым. Но тренер «Бруклина» Жорди Фернандес не раз его критиковал и даже грозил посадить на скамейку. Какие пробелы в его игре?

— У него есть огромное количество пробелов. Ему всего 19 лет. Много моментов, над которыми необходимо работать, и он над ними работает. Здесь я хотел бы отдать должное Егору, потому что у него светлая голова. У него правильная рабочая этика, что крайне важно для молодого баскетболиста. Потому что, как правило, у молодых игроков в голове ветер и много отвлекающих факторов. В случае Егора это не так. У него действительно правильный подход к баскетболу, и я уверен, что с таким подходом он пойдет очень далеко. То, что он делает сейчас, — абсолютно правильно.

Проблем, конечно, хватает, особенно в начале сезона. Я постоянно ему говорил, что самый главный момент — это агрессия: ты должен быть агрессивным с мячом. Потому что то, что я видел, например, в студенческом баскетболе, — иногда он был пассивен. Он порой стоял с мячом, ожидая, что кто-то создаст момент для него. Это, кстати, очень европейская история: когда кто-то должен создать, а в последний момент тебе просто отдают мяч. В НБА так не работает, потому что каждый игрок создает момент сам для себя. И здесь крайне важно быть активным.

За последние недели он действительно стал гораздо активнее с мячом. Пока еще есть нестабильность, но он однозначно становится лучше. В защите тоже есть потенциал для роста. Ему 19 лет, и я думаю, что нужно еще два-три года, чтобы полностью сформироваться физически. Бросок он очень подтянул. В начале сезона, когда он приходил, все говорили: «Нет броска, нет броска». Я говорил: «Как нет броска? Он всегда умел бросать». И в результате — посмотрите сейчас: он великолепный снайпер. Поэтому работы еще много, и Егор над этим работает, трудится. Я очень рад, что у него правильное отношение. Это самое важное.

— «Бруклин» — уникальный клуб НБА. Клубом владел Михаил Прохоров, все российские игроки НБА последних лет прошли через эту команду. Это случайность или закономерность?

— Конечно, это случайность, но в каждой случайности есть своя закономерность. Я был в «Бруклине», и Карасев, и Мозгов. То есть в какой-то момент через «Бруклин» прошли все. Я говорил еще до драфта, что в «Бруклине» будет идеальная среда для Егора. У этой команды нет ярко выраженных лидеров, что дает молодым игрокам большую возможность проявить себя. Тренер — европеец. Это дает возможность по-другому смотреть на европейских игроков и привлекать их. Собственно, так и получилось. «Бруклин» выбрал Егора, и Егор хорошо вписался в эту команду.

Понятно, что тренер не может быть доволен игроком всегда, особенно молодым. Даже хорошо, что он держит молодых ребят в определенном напряжении, чтобы они продолжали прогрессировать, а не успокаивались после одной удачной игры.

— Сказался ли на выборе Демина тот факт, что «Бруклин» возглавляет европейский тренер?

— Я думаю, что это повлияло очень косвенно. Как правило, еще до драфта формируется примерный список, какие игроки в каком диапазоне могут быть выбраны. У Егора речь шла примерно о выборах с восьмого по четырнадцатый номер. То есть он в любом случае попадал бы в одну из команд, независимо от конкретного выбора.

Завершится ли гегемония США в баскетболе

— На протяжении последних семи лет баскетболисты США не взяли ни одного MVP. Скажи вам об этом в 2017 году, поверили бы?

— На самом деле я уже говорил об этом ранее. Ключевой тренд — это глобализация в самом широком смысле этого слова. Если раньше каждый в основном играл на своем континенте, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Безусловно, и раньше были переезды, но это не носило такого массового и системного характера <...>.

Cейчас в НБА играет огромное количество талантливых игроков со всего мира, и меня совершенно не удивляет, что из года в год награду MVP получают баскетболисты из разных стран. Я считаю, что в ближайшие годы основными претендентами на MVP будут Никола Йокич и Шей Гилджес-Александер. Яннис Адетокунбо и Лука Дончич, безусловно, будут пытаться составить им конкуренцию, но, на мой взгляд, вряд ли у них будет это получаться.

— Говорит ли ситуация с MVP о конце гегемонии США в баскетболе?

— Я бы так не сказал, потому что по количеству игроков высокого уровня американцы по-прежнему будут лидировать. Из-за того, что в США существует колоссальное количество университетов, и большинство игроков там — американцы. При этом число международных игроков будет продолжать расти. Это очевидная тенденция, которая будет сохраняться и в дальнейшем.

Если говорить о массовости, то при наличии огромного числа игроков и национальной сборной, формируемой из 12 баскетболистов, международные команды становятся сильнее. Однако чаще всего речь максимум о пяти игроках высокого уровня. Сборная Франции, пожалуй, является самой активной в этом плане и одним из главных поставщиков игроков в НБА. По-моему, у них девять или десять баскетболистов, которые имели или имеют опыт игры в НБА.

Тем не менее сборная США еще долго будет оставаться в числе топов. Поэтому я не считаю, что гегемония американцев в ближайшее время прекратится. Команда США еще очень долго будет входить в тройку сильнейших сборных мира. При этом такого явного превосходства, как раньше, уже не будет.

— Многих поражает путь Йокича: до НБА особо он нигде не играл. Его развитием во многом занимался агент, а на драфте был незаметно выбран 41-м. И теперь его называют лучшим игроком последних лет.

— Я с этим соглашусь. Такие игроки — настоящие уникумы. Говорить о том, что это результат какой-то системы, было бы неправильно. Это абсолютно уникальный человек. Таких примеров в истории очень мало. Если вспоминать аналогичные случаи, то, пожалуй, подходит Ману Жинобили, который был выбран под 57-м номером, а в итоге попал в Зал славы, стал лучшим игроком Аргентины за всю историю и одним из сильнейших игроков НБА своего времени. Это было легендарное трио — Тим Данкан, Тони Паркер и Жинобили, которое годами доминировало в «Сан-Антонио».

Но Йокич, на мой взгляд, превзошел даже этот уровень. Он, по сути, стал лицом мирового баскетбола за последние десять лет. Он три-четыре раза выигрывал MVP и, честно говоря, мог бы получить эту награду еще пять раз. Единственное, если бы он выиграл еще один-два титула, тогда можно было бы всерьез говорить о нем, как о величайшем центровом в истории баскетбола.

— Можно сказать, что именно Йокич задал тренд на универсализацию игроков, что большие игроки должны делать практически всё?

— Я не согласен с тем, что именно Йокич это сделал. Мне кажется, что это общая тенденция развития баскетбола. Баскетбол в целом продолжает эволюционировать. Если вспомнить 1990-е годы и начало 2000-х, когда я приходил в лигу, тогда заканчивалась эра центровых. Это было время Хакима Оладжьювона, Дэвида Робинсона, Шака, Патрика Юинга — больших игроков, через которых игра строилась в посте. Высокие игроки тогда явно доминировали.

Когда я сам пришел в НБА, началась эпоха игроков с мячом. Это были форварды и атакующие защитники, такие как Кевин Дюрант, Леброн Джеймс, Коби Брайант, Трэйси Макгрэди. Мое поколение играло именно в такой баскетбол, где ключевая роль была у игроков в середине. Когда я уже заканчивал карьеру, все переросло в трехочковую игру. Пришел Стеф Карри, и, как будто в видеоигре, все начали бросать трешки.

Сейчас даже высокие игроки стали активно бросать трехочковые. Баскетболисты ростом 210+ см — Виктор Вембаньяма, Йокич и другие — стабильно бьют трехочковые. В результате высокие игроки фактически превратились в разыгрывающих. Чистых центровых, которые доминируют исключительно под кольцом, почти не осталось.

Тот же Альперен Шенгюн, например. Я называю его мини-Йокичем, потому что он делает практически все то же самое, просто в меньших масштабах по цифрам. При этом он играет очень умно, не ограничивается игрой под кольцом, выходит на периметр. Такие игроки дают возможности для нападения, потому что через них можно строить всю игру. Поэтому современный баскетбол — это результат эволюции всего стиля игры, а не влияние одного конкретного игрока. Йокич — один из самых ярких представителей этой эпохи.

— Возвращаясь к тому, как Карри изменил игру. Ветераны и эксперты жалуются, что баскетбол превратился в игру трехочковых. Многим такой баскетбол не нравится. А вам?

— Так обычно говорят специалисты и баскетбольные эксперты моего поколения — люди, которые выросли в одно со мной время и привыкли видеть другой баскетбол. Молодые ребята, которые приходят смотреть игру сегодня, кайфуют от обилия трехочковых бросков, сами выходят за дугу и бросают. Каждый баскетбол хорош для своего времени. И говорить, что сейчас игра стала хуже, а раньше была лучше, на мой взгляд, некорректно.

Да, для меня баскетбол начала двухтысячных — лучший, потому что я вырос именно в ту эпоху. Но те, кто вырос сейчас, будут считать лучшим сегодняшний баскетбол. Мой папа, например, говорит: «Нет, самый лучший — Арвидас Сабонис». И я не могу с ним не согласиться. Каждому поколению ближе тот баскетбол, с которым оно росло. Тот период, который был перед глазами, и кажется самым лучшим. Поэтому для каждого человека он разный.

— Главный вопрос современности в баскетболе — кто лучший: Леброн или Джордан?

— Опять же это вопрос преференции. Спросите моего папу, он скажет: Сабонис. Я скажу: Майкл Джордан. Я вырос с Майклом Джорданом. Любой молодой парень сейчас скажет: «Для меня Стеф Карри или Леброн Джеймс — лучшие игроки». Поэтому это абсолютно привязано только ко времени и к тому, какие собственные воспоминания связаны.

Если брать мое время и сравнивать, например, Леброна, то я не поставлю его на первое место, даже несмотря на то, что я играл с ним. В тот период, когда я сам выступал, я скажу, что лучшим игроком был Коби Брайант. Я играл и против Коби, и против Леброна — оба сумасшедшие игроки. Но если отдавать кому-то предпочтение, то Коби — без вопросов. Для меня он был самым сложным соперником и самым крутым игроком того времени.

А вот если говорить о сравнении с Майклом Джорданом, то это вообще невозможное сравнение. Мое восприятие Майкла Джордана — это не просто игрок, а некое божество. <...> Все мои детские воспоминания, связанные с баскетболом, напрямую касаются Майкла Джордана. Их невозможно перебить. Поэтому такие сравнения, по сути, нерелевантны. Мы не можем объективно сравнивать игроков разных эпох, хотя я понимаю, что люди всегда будут пытаться это делать. Это просто неблагодарная история. Но я давно для себя составил свой топ-13: по два на каждую позицию + уайлд-кард.

Первая позиция — разыгрывающие: здесь два игрока, которых можно назвать лучшими за всю историю — Мэджик Джонсон и Стеф Карри. Кого ставить первым, зависит от предпочтений: если вам ближе разыгрывающий с передачами, то это Мэджик Джонсон, если атакующий с броском — Стеф Карри. В целом это примерно одно и то же.

Вторая позиция — Майкл Джордан и Коби Брайант. На мой взгляд, Коби — это тот же Майкл Джордан, только в другое время. Но личные эмоции моего детства связаны именно с Джорданом, поэтому я его выделяю первым.

Третья позиция — форварды: Леброн Джеймс и Ларри Бёрд.

Четвертая позиция — тяжелые форварды и центровые: Тим Данкан и Билл Рассел. Я не особо видел Билла Рассела, но у него 11 чемпионских титулов, поэтому заслуженно находится здесь.

Пятая позиция — центровые: Карим Абдул-Джаббар и Шакил О’Нил. Если добавлять других игроков в десятку, это будет Хаким Оладжьювон.

Сейчас два места остаются вакантными — это Кевин Дюрант и Никола Йокич. Все игроки, которые входят в десятку, имеют минимум три титула. Те, у кого титулов пока не хватает, еще не попадают в десятку. Особое место занимает Уилт Чемберлен, но, к сожалению, он выиграл чемпионат только один раз, поэтому пока что остается за пределами этой десятки так же, как и Карл Мэлоун.