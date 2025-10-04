Новым главой «Динамо» станет бывший руководитель Ernst&Young в России

Бывший глава Ernst&Young в России и экс-руководитель набсовета РУСАДА Александр Ивлев станет председателем совета директоров футбольного «Динамо», говорят источники РБК

Александр Ивлев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Координатор иностранных участников консультативного совета по иностранным инвестициям в России, советник группы компаний Б1 Александр Ивлев станет новым главой совета директоров московского футбольного клуба «Динамо», об этом сообщили РБК два собеседника, близких к клубу.

«Ивлев обладает компетенциями в области корпоративного управления, маркетинга и развития бизнеса. При этом он в разные годы участвовал в разработке и внедрении стратегий развития спортивных клубов и лиг, более трех лет возглавлял наблюдательный совет РУСАДА и входит в консультативный совет футбольного «Динамо», — объясняет выбор нового главы совета директоров один из собеседников РБК.

По данным источников РБК, назначение нового председателя совета директоров клуба состоится после проведения ряда корпоративных процедур, официальное объявление ожидается в ближайшие дни. Собеседники РБК говорят, что других изменений в менеджменте «Динамо» не планируется.

Александр Ивлев отказался комментировать информацию о назначении.

2 октября ушел в отставку по собственному желанию председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин. Он занимал этот пост с января. Гафин работал в «Динамо» с 2019 года, был членом совета директоров и советником председателя совдира. До Гафина совет директоров с 2019 года возглавлял Юрий Соловьев, при котором клуб стал бронзовым призером чемпионата России (2022, 2024) и дошел до финала Кубка страны (2022).

Александру Ивлеву 58 лет. Он родился в Москве, окончил Московский государственный лингвистический университет им. Мориса Тореза. В 2003 году получил степень магистра в Школе бизнеса Чикагского университета.

С 1995-го работал в Ernst & Young (EY). С 2002 года — партнер Ernst & Young. В 2009 году вошел в «сотню резервных кадров» администрации президента.

В 2010 году назначен управляющим партнером Ernst & Young по СНГ и руководителем направления по работе с клиентами в Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европе и Центральной Азии.

В июне 2022 года отделенная от международной сети EY российская практика получила название Б1. В июле 2022 года Ивлев покинул пост, компания тогда сообщила, что «дальнейшая профессиональная деятельность Александра будет связана с инвестиционными проектами». На данный момент он советник в Б1.

Ивлев в 2017 году вошел в набсовет РУСАДА и через несколько месяцев возглавил его после отставки Елены Исинбаевой. В декабре 2020 года покинул набсовет Российского антидопингового агентства.

Ивлев является членом консультативного совета «Динамо», куда входят известные болельщики клуба, в том числе бывший премьер-министр Сергей Степашин, певец Лев Лещенко, актер Александр Лазарев, бизнесмен Михаил Куснирович.

«Динамо», летом назначившее главным тренером Валерия Карпина, неудачно стартовало в РПЛ, одержав в десяти турах только четыре победы. Команда идет на седьмом месте в турнирной таблице. 4 октября «Динамо» сыграет дерби с «Локомотивом», который идет на втором месте в чемпионате.