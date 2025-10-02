Глава совета директоров «Динамо» покинул свой пост
Дмитрий Гафин принял решение покинуть пост председателя совета директоров московского «Динамо», который занимал с января. Об этом сообщила пресс-служба клуба РПЛ.
Гафин работал в «Динамо» с 2019 года, был членом совета директоров и советником председателя совдира. До Гафина совет директоров с 2019 года возглавлял Юрий Соловьев, при котором клуб стал бронзовым призером чемпионата России (2022, 2024 годы) и дошел до финала Кубка страны (2022).
«Динамо», летом назначившее главным тренером Валерия Карпина, неудачно стартовало в сезоне РПЛ, одержав в десяти турах только четыре победы.
Команда идет на седьмом месте в турнирной таблице.
