Глава совета директоров «Динамо» покинул свой пост

Дмитрий Гафин занимал пост с января, сменив Юрия Соловьева. «Динамо» неудачно стартовало в РПЛ под руководством Валерия Карпина и занимает седьмое место в таблице

Дмитрий Гафин (Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»)

Дмитрий Гафин принял решение покинуть пост председателя совета директоров московского «Динамо», который занимал с января. Об этом сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

Гафин работал в «Динамо» с 2019 года, был членом совета директоров и советником председателя совдира. До Гафина совет директоров с 2019 года возглавлял Юрий Соловьев, при котором клуб стал бронзовым призером чемпионата России (2022, 2024 годы) и дошел до финала Кубка страны (2022).

«Динамо», летом назначившее главным тренером Валерия Карпина, неудачно стартовало в сезоне РПЛ, одержав в десяти турах только четыре победы.

Команда идет на седьмом месте в турнирной таблице.