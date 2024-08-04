Журналистам из России запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с медалями ОИ

Журналистам из России не дали сделать фото Андреевой и Шнайдер с медалями

Организаторы Игр запретили российским журналистам снимать теннисисток с серебряными медалями, завоеванными в парном разряде. Хотя ранее сербские репортеры безо ограничений делали фото с Новаком Джоковичем после его победы в финале

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российским журналистам, аккредитованным на Олимпиаде в Париже, не разрешили сфотографировать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с серебряными медалями на пресс-конференции после финала в парном разряде. Об этом сообщают «Матч ТВ» и Sport24.

Российские спортсменки ответили на вопросы на пресс-конференции, после чего журналисты подошли сфотографировать теннисисток с медалями и дополнительно пообщаться. Организаторы заявили, что это не разрешено. Отмечается, что до этого 4 августа сербские журналисты спокойно делали совместное фото с Новаком Джоковичем после его победы в одиночном разряде.

17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер принесли России первую медаль Олимпиады. В финальном матче они уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Всего в Париже выступают 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 21 июля говорил, что страна отклонила запросы части журналистов из России на освещение Олимпиады в Париже из-за риска шпионажа и кибератак.

Уже по ходу Игр оргкомитет Олимпиады в Париже отозвал ранее выданные аккредитации трех пишущих журналистов и одного фотокорреспондента ТАСС.