Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении боксера Двали в Крыму

Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении боксера в Крыму

Чемпион России по боксу получил серьезные травмы в массовой драке в Феодосии. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Глава СК поручил переквалифицировать дело на покушение на убийство

Александр Бастрыкин (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать на покушение на убийство действия напавших на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Феодосии. Об этом сообщается на сайте СК.

Ранее 4 августа СК сообщил, что дело об избиении Двали поставили на контроль в центральном аппарате комитета.

Двали 28 июля в Феодосии был избит группой мужчин, когда он и его друг пытались заступиться за другого молодого человека. Двали получил тяжелую травму глаза, вероятно, не сможет им видеть и завершит карьеру.

По факту происшествия были задержаны два человека, в драке участвовали не менее восьми, сообщили 3 августа в прокуратуре Крыма.

Были задержаны жители 1998 и 2003 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 2 ст. 213 и п. «а» ч. 3 ст. 111 УК).