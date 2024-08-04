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Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении боксера в Крыму

Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении боксера Двали в Крыму
Чемпион России по боксу получил серьезные травмы в массовой драке в Феодосии. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Глава СК поручил переквалифицировать дело на покушение на убийство
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать на покушение на убийство действия напавших на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Феодосии. Об этом сообщается на сайте СК.

Ранее 4 августа СК сообщил, что дело об избиении Двали поставили на контроль в центральном аппарате комитета.

В СК поставили на контроль дело об избиении чемпиона России по боксу
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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Двали 28 июля в Феодосии был избит группой мужчин, когда он и его друг пытались заступиться за другого молодого человека. Двали получил тяжелую травму глаза, вероятно, не сможет им видеть и завершит карьеру.

По факту происшествия были задержаны два человека, в драке участвовали не менее восьми, сообщили 3 августа в прокуратуре Крыма.

Были задержаны жители 1998 и 2003 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 2 ст. 213 и п. «а» ч. 3 ст. 111 УК).

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