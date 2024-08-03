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Полиция задержала избивших чемпиона России по боксу Дмитрия Двали

В массовой драке в Феодосии, в которой серьезные травмы получил чемпион России по боксу Дмитрий Двали. По факту происшествия задержаны два человека, в драке участвовали не менее восьми
Дмитрий Двали
Дмитрий Двали (Фото: dima2li / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена)))

Полиция задержала жителей города Феодосии и Кировского района Крыма, которые участвовали в избиении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, сообщили в прокуратуре Крыма.

Согласно данным, в массовой драке в Феодосии участвовали не менее восьми человек. Сообщается, что задержаны жители 1998 и 2003 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по статьям хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью ( ч. 2 ст. 213 и п. «а» ч. 3 ст. 111 УК).

Отмечается, что прокуратура передала уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений спортсмену и его знакомому для дальнейшего расследования в следственный отдел Феодосии Главного следственного управления Следственного комитета по республике Крым и Севастополю.

Толпа избила чемпиона России и Европы по боксу в Феодосии
Спорт
Дмитрий Двали

Чемпион России по боксу Дмитрий Двали 28 июля в Феодосии был избит группой мужчин, когда он с другом пытались заступиться за другого молодого человека. Двали получил тяжелую травму глаза и, вероятно, не сможет им видеть и завершит карьеру.

Позже в Федерации бокса России заявили, что держат ситуацию на контроле и чт боксер находится под присмотром врачей. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил в телеграм-канале, что Двали поступил по-мужски, и выразил уверенность, что нападавшие будут наказаны по всей строгости закона.

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