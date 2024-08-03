Полиция задержала избивших чемпиона России по боксу Дмитрия Двали
Полиция задержала жителей города Феодосии и Кировского района Крыма, которые участвовали в избиении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, сообщили в прокуратуре Крыма.
Согласно данным, в массовой драке в Феодосии участвовали не менее восьми человек. Сообщается, что задержаны жители 1998 и 2003 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по статьям хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью ( ч. 2 ст. 213 и п. «а» ч. 3 ст. 111 УК).
Отмечается, что прокуратура передала уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений спортсмену и его знакомому для дальнейшего расследования в следственный отдел Феодосии Главного следственного управления Следственного комитета по республике Крым и Севастополю.
Чемпион России по боксу Дмитрий Двали 28 июля в Феодосии был избит группой мужчин, когда он с другом пытались заступиться за другого молодого человека. Двали получил тяжелую травму глаза и, вероятно, не сможет им видеть и завершит карьеру.
Позже в Федерации бокса России заявили, что держат ситуацию на контроле и чт боксер находится под присмотром врачей. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил в телеграм-канале, что Двали поступил по-мужски, и выразил уверенность, что нападавшие будут наказаны по всей строгости закона.
Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей
Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку
Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС
Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова
Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера
ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика
Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км
В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя
Подборка каналов РБК в Telegram