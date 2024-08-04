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В СК поставили на контроль дело об избиении чемпиона России по боксу

В СК поставили на контроль дело об избиении чемпиона России по боксу Двали
Дмитрий Двали получил серьезные травмы когда был избит группой мужчин в Феодосии после попытки заступиться за другого молодого человека. Глава СК Александр Бастрыкин попросил доклад об обстоятельствах драки
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Дело об избиении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Феодосии поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Об этом сообщается на сайте СК.

«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю Терентьеву В.Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

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Дмитрий Двали

Двали 28 июля в Феодосии был избит группой мужчин, когда он и его друг пытались заступиться за другого молодого человека. Двали получил тяжелую травму глаза, вероятно, не сможет им видеть и завершит карьеру.

Позже в Федерации бокса России заявили, что держат ситуацию на контроле и что боксер находится под присмотром врачей. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил в телеграм-канале, что Двали поступил по-мужски, и выразил уверенность, что нападавшие будут наказаны по всей строгости закона.

По факту происшествия были задержаны два человека, в драке участвовали не менее восьми, сообщили 3 августа в прокуратуре Крыма.

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