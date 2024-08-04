Чемпион России Двали заявил о надежде восстановить зрение после избиения
Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали заявил «Матч ТВ», что не может ответить на вопрос о дальнейшей карьере после нападения в Крыму.
«Готовлюсь к операции. Она ожидается на следующей неделе. Насчет возвращения в бокс ничего не могу сказать. Хотя бы надеюсь на восстановление зрения», — сказал Двали.
Двали 28 июля в Феодосии был избит группой мужчин, когда он и его друг пытались заступиться за другого молодого человека. Двали получил тяжелую травму глаза.
Позже в Федерации бокса России заявили, что держат ситуацию на контроле и что боксер находится под присмотром врачей. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев сказал, что Двали поступил по-мужски, и выразил уверенность, что нападавшие будут наказаны по всей строгости закона.
По факту происшествия были задержаны два человека, в драке участвовали не менее восьми, сообщили 3 августа в прокуратуре Крыма.
23-летний Двали — чемпион России (2022 год), бронзовый призер чемпионата мира (2023), чемпион Европы (2024) в весовой категории до 54 кг.
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