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Чемпион России Двали заявил о надежде восстановить зрение после избиения

Дмитрий Двали 28 июля получил тяжелую травму глаза после нападения в Феодосии. Спортсмен сказал, что надеется восстановить зрение
Дмитрий Двали
Дмитрий Двали (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали заявил «Матч ТВ», что не может ответить на вопрос о дальнейшей карьере после нападения в Крыму.

«Готовлюсь к операции. Она ожидается на следующей неделе. Насчет возвращения в бокс ничего не могу сказать. Хотя бы надеюсь на восстановление зрения», — сказал Двали.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Двали 28 июля в Феодосии был избит группой мужчин, когда он и его друг пытались заступиться за другого молодого человека. Двали получил тяжелую травму глаза.

Позже в Федерации бокса России заявили, что держат ситуацию на контроле и что боксер находится под присмотром врачей. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев  сказал, что Двали поступил по-мужски, и выразил уверенность, что нападавшие будут наказаны по всей строгости закона.

По факту происшествия были задержаны два человека, в драке участвовали не менее восьми, сообщили 3 августа в прокуратуре Крыма.

23-летний Двали — чемпион России (2022 год), бронзовый призер чемпионата мира (2023), чемпион Европы (2024) в весовой категории до 54 кг.

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