Федерация бокса отреагировала на избиение чемпиона России в Крыму
Получившему серьезную травму в результате избиения в Феодосии чемпиону России и Европы Дмитрию Двали оказывается вся необходимая поддержка, заявили в Федерации бокса России.
«Федерация бокса России держит на контроле ситуацию с Дмитрием Двали. В настоящее время Дмитрий проходит лечение и находится под контролем врачей», — говорится в сообщении.
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил в телеграм-канале, что Двали поступил по-мужски, и выразил уверенность, что нападавшие будут наказаны по всей строгости закона.
Двали 28 июля в Феодосии избила группа мужчин, когда боксер с другом пытался заступиться за другого молодого человека. Двали получил тяжелую травму глаза и, вероятно, не сможет им видеть и завершит карьеру.
Ранее в пресс-службе МВД по Крыму РБК сообщили, что все участники драки были установлены и доставлены в полицию, возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК России, наказание до семи лет лишения свободы).
Двали — чемпион России (2022 год), бронзовый призер чемпионата мира (2023), чемпион Европы (2024) в весовой категории до 54 кг.
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