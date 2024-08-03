Федерация бокса отреагировала на избиение чемпиона России в Крыму

Федерация бокса: держим на контроле ситуацию с избиением Двали в Крыму

В конце июля Дмитрий Двали и его друг решили заступиться за мужчину, которого избивали 10 человек. У Двали тяжелая травма глаза. В федерации заявили, что держат ситуацию на контроле и боксеру оказывают всю необходимую помощь

Дмитрий Двали (Фото: dima2li / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Получившему серьезную травму в результате избиения в Феодосии чемпиону России и Европы Дмитрию Двали оказывается вся необходимая поддержка, заявили в Федерации бокса России.

«Федерация бокса России держит на контроле ситуацию с Дмитрием Двали. В настоящее время Дмитрий проходит лечение и находится под контролем врачей», — говорится в сообщении.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил в телеграм-канале, что Двали поступил по-мужски, и выразил уверенность, что нападавшие будут наказаны по всей строгости закона.

Двали 28 июля в Феодосии избила группа мужчин, когда боксер с другом пытался заступиться за другого молодого человека. Двали получил тяжелую травму глаза и, вероятно, не сможет им видеть и завершит карьеру.

Ранее в пресс-службе МВД по Крыму РБК сообщили, что все участники драки были установлены и доставлены в полицию, возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК России, наказание до семи лет лишения свободы).

Двали — чемпион России (2022 год), бронзовый призер чемпионата мира (2023), чемпион Европы (2024) в весовой категории до 54 кг.