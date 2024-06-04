Освобожденный из-под стражи Промес потренировался в Дубае с футболистами из АПЛ

Квинси Промес потренировался в Дубае с футболистами из АПЛ

De Telegraaf выложила видео, где форвард «Спартака», который 17 мая был освобожден из-под стражи, играет в футбол, а позднее отрабатывает удары по воротам. Вместе с ним занимались Исаак Мабайя («Ливерпуль») и Джамал Лоу («Суонси»)

Квинси Промес (Фото: Francesco Pecoraro / Getty Images)

Нидерландский футболист московского «Спартака» Квинси Промес, который ожидает в ОАЭ рассмотрения его дела об экстрадиции на родину, вернулся к тренировкам на поле с мячом. Газета De Telegraaf выложила видео, где Промес в Дубае играет в футбол, а позднее отрабатывает удары по воротам.

Как отмечает Puna, вместе с Промесом тренировались защитник «Ливерпуля» Исаак Мабайя и форвард «Суонси» Джамал Лоу.

Промес в конце февраля не смог покинуть ОАЭ вместе со «Спартаком» после тренировочного сбора. Это произошло из-за ДТП с участием Промеса, позднее это дело было закрыто.

13 марта Промеса арестовали по запросу Нидерландов, где его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы по двум уголовным делам — за нападение на кузена и контрабанду кокаина. Адвокаты футболиста Роберт Малевич и Софи Хоф говорили, что продолжительность и исход дела об экстрадиции предсказать пока невозможно.

17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.

Промес является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021-м вернулся в клуб. Также на счету форварда 50 матчей (последний был летом 2021 года) за сборную Нидерландов, в которых он забил семь мячей.