«Всему есть грань». Игрока наказали за шутку после победы над «Зенитом»

Комитет РФС по этике дисквалифицировал на три месяца условно игрока «Рубина» Руслана Безрукова после шутки о «денежках на карту» от «Краснодара» после победы над «Зенитом». Главное о скандале — в материале «РБК Спорт»

Руслан Безруков (Фото: Сергей Елагин / ТАСС)

Комитет РФС по этике дисквалифицировал на три месяца условно и оштрафовал на 100 тыс. руб. полузащитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова, который 24 апреля пошутил о денежной премии от «Краснодара» после матча 21‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита».

Безруков после победы «Рубина» со счетом 2:0 во флеш-интервью сказал, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Краснодарский клуб после поражения «Зенита» сократил до одного очка отставание от петербургского клуба, лидирующего в турнирной таблице РПЛ. При этом председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что ему понравилась эта шутка.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, который в 2006 году работал в «Зените», впоследствии инициировал рассмотрение слов Безрукова комитетом по этике. Он заявил, что всему есть грань: «Шутка — это прекрасно, но любое официальное лицо должно отдавать себе отчет, где и на что он шутит. Давайте завтра будем шутить об убийстве».

Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов заявил, что основная задача организации «довести до футбольной общественности, что даже к любому намеку на какие-то нарушения чистой игры будем достаточно жестко относиться».

Реакция РПЛ и РФС

Глава РПЛ Александр Алаев говорил, что не видит оснований для наказания полузащитника «Рубина». «Он же пошутил. Это было очень позитивное флеш-интервью, он был на эмоциях. Бывают неудачные шутки. Надеюсь, органы решат правильно. На мой взгляд, оснований для наказания нет», — цитирует Алаева «РИА Новости».

Однако президент РФС Александр Дюков назвал шутку недопустимой. «Я люблю хороший юмор. Конечно, у Безрукова была шутка, но о денежном влиянии на результат. Это недопустимо. Юмор — это хорошо, но должна быть грань».

Он отметил, что есть темы, «на которые нельзя шутить». «Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы футболисты хорошо и открыто общались со СМИ, но есть границы, например нецензурная брань».

Что говорили «Рубин» и Безруков

В «Рубине» 8 мая сообщили, что приняли дисциплинарные меры против Безрукова, но не уточнили какие. При этом генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов назвал дело Безрукова искусственно раздутым.

«Честно говоря, я не понимаю ажиотажа вокруг Безрукова. С кем бы я ни разговаривал, в том числе и с представителями РФС, которые занимают достаточно весомые должности, все понимают, что молодой пацан просто ляпнул на эмоциях — пошутил. Возможно, просто кто-то психанул и обратился [с просьбой рассмотреть этот вопрос]. Тема раздута», — сказал Айбатов.

Сам Безруков не ожидал, что шутка вызовет резонанс, но после многочисленной реакции «начал опасаться и переживать». «Благодаря людям, которые поддерживали, писали теплые слова, получалось справляться с этим давлением. Сейчас я отпустил ситуацию. Хотелось бы сказать спасибо людям, которые поддерживали», — сказал Безруков.

Мнение экспертов

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза

«Это этическое нарушение. Если бы эта фраза прозвучала в раздевалке или среди друзей — это одно дело, но когда это выходит в прессу и звучит на телевидении — это другое. Это нарушение этических норм и правил, хотя вроде бы шутка безобидная. Понятное дело, что он не имел в виду, что сейчас кто-то что-то ему пришлет, но сама шутка неуместна и по месту, и по содержанию. Поэтому, конечно, комитет по этике принял меры, которые предусмотрены регламентом. Сама процедура рассмотрения и вынесения решения абсолютно правильна, справедлива и в полной мере вписывается в правила, которые есть в Российском футбольном союзе. Поэтому вывод: шутить можно, но надо знать, где и с кем шутить, зная, какая реакция будет. В публичном пространстве такая шутка должна была привести к последствиям», — сказал Колосков «РБК Спорт».

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России

«Надо понимать, где и с кем шутишь. Понятное дело, что все футболисты с профессиональным чувством юмора, но на федеральном канале не стоит говорить такие шутки. Та шумиха, которая произошла после этой шутки, многим даже непонятна, потому что это безобидная «шутка». Многие необдуманно говорят некоторые вещи еще хуже, и ничего им за это нет. А здесь простая шутка переросла в такую большую проблему. Наказание суровое, но теперь я думаю, что многие будут думать о том, что говорить на федеральном телевидении», — заявил Булыкин «РБК Спорт».

Дмитрий Сенников, бывший защитник «Локомотива», ЦСКА и сборной России

«В профессиональном футболе денежный штраф мне кажется неуместным. Но шутка обычная, футбольная. Я в ней ничего серьезного не увидел. Тем более что «Рубин» тогда правда помог «Краснодару». Надо впредь говорить такие вещи аккуратнее, чтобы не было вопросов. Конечно, по этому поводу лучше вообще не говорить», — отметил Сенников «РБК Спорт».

Михаил Прокопец, спортивный юрист

«Я считаю, что решение комитета по этике в отношении Безрукова открывает «ящик Пандоры» в плане возможности наказывать футболистов и тренеров за любую неудачную (или даже удачную) шутку. Конечно, у этого решения будут последствия для медийной составляющей российского футбола, он станет серьезнее. <...> Если же смотреть с юридической стороны, на мой взгляд, в действиях Безрукова не было нарушений Регламента РФС по этике. <...> На мой взгляд, Безруков своей шуткой никого не оскорбил: ни РФС, ни «Зенит», ни «Краснодар», ни, например, генерального секретаря РФС. Решать же за другое лицо в отсутствие его заявления, был какой-то ущерб его достоинству и деловой репутации или нет, по-моему, неправильно. Также Регламент РФС по этике не предусматривает наказания за плохой юмор», — сказал Прокопец в разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online».