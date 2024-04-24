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«Зенит» проиграл в чемпионате России впервые с декабря

«Зенит» проиграл «Рубину» в матче РПЛ, потерпев первое поражение с декабря
Петербургский клуб проиграл «Рубину» со счетом 0:2. Осечкой «Зенита» воспользовался «Краснодар», который теперь уступает петербуржцам лишь одно очко
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Футболисты петербургского «Зенита» проиграли казанскому «Рубину» со счетом 0:2 в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Мирлинд Даку (50-я минута) и Александр Мартынович (67).

«Зенит» потерпел первое поражение с 3 декабря, когда в 17-м туре уступил «Локомотиву» со счетом 1:3.

«Зенит» с 50 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. Петербуржцы на одно очко опережают «Краснодар», который после победы над «Балтикой» к ним приблизился. «Рубин» поднялся на восьмую строчку с 36 очками.

Изначально 21-й тур РПЛ должен был пройти с 15 по 17 марта, но был перенесен в связи с проведением выборов президента России.

В следующем туре (26-м) «Зенит» 28 апреля в гостях сыграет с московским «Динамо», «Рубин» днем позже примет екатеринбургский «Урал».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК Рубин Казань
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