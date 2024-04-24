«Зенит» проиграл в чемпионате России впервые с декабря
Футболисты петербургского «Зенита» проиграли казанскому «Рубину» со счетом 0:2 в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Мирлинд Даку (50-я минута) и Александр Мартынович (67).
«Зенит» потерпел первое поражение с 3 декабря, когда в 17-м туре уступил «Локомотиву» со счетом 1:3.
«Зенит» с 50 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. Петербуржцы на одно очко опережают «Краснодар», который после победы над «Балтикой» к ним приблизился. «Рубин» поднялся на восьмую строчку с 36 очками.
Изначально 21-й тур РПЛ должен был пройти с 15 по 17 марта, но был перенесен в связи с проведением выборов президента России.
В следующем туре (26-м) «Зенит» 28 апреля в гостях сыграет с московским «Динамо», «Рубин» днем позже примет екатеринбургский «Урал».
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