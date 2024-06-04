РФС наказал пошутившего про «денежки на карту» игрока «Рубина»
Комитет РФС по этике дисквалифицировал на три месяца условно полузащитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова, который пошутил о денежной премии от «Краснодара» после матча 21‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Об этом сообщают «РБ Спорт» и «Бизнес Online».
Кроме того, футболист был оштрафован на 100 тысяч рублей.
Безруков 24 апреля после победы «Рубина» со счетом 2:0 во флеш-интервью сказал, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Краснодарский клуб боролся с петербургским за чемпионство.
Безруков в той игре с «Зенитом» вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте.
Глава РПЛ Александр Алаев говорил, что не видит оснований для наказания полузащитника «Рубина». Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что ему понравилась эта шутка, а вот президент РФС Александр Дюков назвал ее недопустимой.
В «Рубине» 8 мая сообщили, что приняли дисциплинарные меры против Безрукова, но не уточнили какие.
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