В IIHF заявили об убедительных аргументах по недопуску России
У Международной федерации хоккея (IIHF) были убедительные аргументы, чтобы принять решение о недопуске сборной России на чемпионат мира 2026 года. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил член совета IIHF, генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.
Ранее 4 февраля IIHF приняла решение о недопуске сборной России на ЧМ-2026. В Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что оспорят в суде это решение. В IIHF также сообщили, что не позднее мая 2026 года решат, можно ли возвращать сборные России и Белоруссии на международные старты в сезоне-2026/27.
Перед IIHF с речью выступал специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре. На вопрос, была ли его речь убедительной, Козиолс ответил: «У нас были и другие — более убедительные аргументы, и благодаря им решение было принято. Большего я не могу сказать».
Причиной продления отстранения сборной России в IIHF называют невозможность гарантировать в таком случае эффективные меры безопасности проведения турниров. В ФХР ранее говорили, что в IIHF допускают возможность пересмотра решения в случае остановки вооруженного конфликта на Украине.
Россияне и белорусы отстранены от турниров IIHF с февраля 2022 года.
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