В IIHF связали допуск России с остановкой конфликта на Украине
Международная федерация хоккея (IIHF) допускает возможность пересмотра решения об отстранении сборной России в случае остановки вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).
Ранее 4 февраля состоялось заседание исполкома IIHF, на котором было принято решение о недопуске сборной России на чемпионат мира 2026 года.
«У Федерации хоккея России будет право оспорить решение IIHF после окончания ЧМ-2025. Международная федерация хоккея допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооруженного конфликта на Украине», — говорится в сообщении ФХР.
Сборные России и Белоруссии с 2022 года не участвуют в международных турнирах под эгидой IIHF из-за отстранения.
Глава IIHF Люк Тардиф ранее связывал допуск россиян с окончанием военных действий и говорил, что не будет ставить под угрозу игроков и турниры.
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