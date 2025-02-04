 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В IIHF связали допуск России с остановкой конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сборная России по хоккею не допущена до участия в ЧМ-2026. У ФХР будет право оспорить решение IIHF после окончания ЧМ-2025. В IIHF также допустили возможность пересмотра решения в случае остановки вооруженного конфликта на Украине
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Международная федерация хоккея (IIHF) допускает возможность пересмотра решения об отстранении сборной России в случае остановки вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Ранее 4 февраля состоялось заседание исполкома IIHF, на котором было принято решение о недопуске сборной России на чемпионат мира 2026 года.

«У Федерации хоккея России будет право оспорить решение IIHF после окончания ЧМ-2025. Международная федерация хоккея допускает возможность пересмотра решения в случае остановки вооруженного конфликта на Украине», — говорится в сообщении ФХР.

Сборную России по хоккею не допустили до чемпионата мира 2026 года
Спорт
Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сборные России и Белоруссии с 2022 года не участвуют в международных турнирах под эгидой IIHF из-за отстранения.

Глава IIHF Люк Тардиф ранее связывал допуск россиян с окончанием военных действий и говорил, что не будет ставить под угрозу игроков и турниры.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries

Путин подписал закон о повышении порога собираемости взносов на капремонт

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Книгоиздатели заявили о дефиците материалов для красивых обложек

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Международная федерация хоккея (IIHF) ФХР отстранение спортсменов сборная России по хоккею
Материалы по теме
Минспорта Украины попросило IIHF продлить отстранение сборной России
Спорт
Гашек выступил против возвращения российских хоккеистов на турниры IIHF
Спорт
Глава IIHF заявил о нежелании рисковать ради допуска россиян
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 102,49 (+0,36) Инвестиции, 03 фев, 18:59 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 99,94 (+2,13) Инвестиции, 03 фев, 18:59
«Бесплатная» аренда и муляжи. Как клиенты обманывают онлайн-продавцовPro, 14:29
В CAS назвали дату слушаний дела тренера Федотова против ЦСКАСпорт, 14:26
Досрочное погашение ипотеки: как выгодно рассчитаться с банкомНедвижимость, 14:21
Лавров назвал потерянную для Сирии землю из-за ИзраиляПолитика, 14:15
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 14:11
Вильфанд спрогнозировал рекордно высокое атмосферное давление в МосквеОбщество, 14:10
ВТБ изменил ставки по вкладам и повысил максимальную доходность до 22,6%Инвестиции, 14:08
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
В Петрозаводске из окна выпал глава управления ФАС по КарелииОбщество, 14:02
Входящая в «ИКС Холдинг» Yadro займется климатическим оборудованиемТехнологии и медиа, 14:00
В Прокопьевске мотобуксировщик потерял мужчину и протаранил автозаправкуОбщество, 13:58
В ФХР заявили о негативном отношении IIHF к сборной РоссииСпорт, 13:58
«УП» узнала о подготовке первой за три года масштабной ротации в ВСУПолитика, 13:51
В Екатеринбурге вернули книгу в библиотеку спустя 106 летОбщество, 13:47
СК завершил расследование дела о 150 фиктивных сотрудниках в академии ВКСОбщество, 13:45