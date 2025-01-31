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Спорт ,  
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Минспорта Украины попросило IIHF продлить отстранение сборной России

Глава IIHF ранее говорил, что в организации примут решение по поводу возвращения россиян и белорусов на международные турниры в феврале, но не собираются рисковать ради них другими игроками или соревнованиями
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министр молодежи и спорта Украины попросило Международную федерацию хоккея (IIHF) продлить отстранение российских и белорусских сборных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министр молодежи и спорта Матвей Бедный и президент Украинской федерации хоккея Сергей Мазур написали письмо с соответствующей просьбой президенту IIHF Люку Тардифу.

«Украинская сторона призвала международную федерацию сохранить и усилить санкции против России и Белоруссии, не допуская их игроков и тренеров к международным турнирам. Мировой хоккей не может оставаться в стороне, когда военные действия уничтожают будущее украинского спорта. Мы надеемся на принципиальную позицию и решительность по защите фундаментальных ценностей спорта», — говорится в сообщении.

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Сборные России и Белоруссии с 2022 года не участвуют в международных турнирах под эгидой IIHF из-за отстранения.

Тардиф в январе говорил, что в организации примут решение по поводу возвращения россиян и белорусов на международные турниры в феврале, но не собираются рисковать ради них другими игроками или соревнованиями. Заседание совета IIHF пройдет 2-4 февраля, там в том числе должны обсудить вопрос участия сборной России в Олимпийских играх 2026 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей сборная России по хоккею Международная федерация хоккея (IIHF) Люк Тардиф отстранение спортсменов Украина


 

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