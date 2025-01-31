Минспорта Украины попросило IIHF продлить отстранение сборной России
Министр молодежи и спорта Украины попросило Международную федерацию хоккея (IIHF) продлить отстранение российских и белорусских сборных. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Министр молодежи и спорта Матвей Бедный и президент Украинской федерации хоккея Сергей Мазур написали письмо с соответствующей просьбой президенту IIHF Люку Тардифу.
«Украинская сторона призвала международную федерацию сохранить и усилить санкции против России и Белоруссии, не допуская их игроков и тренеров к международным турнирам. Мировой хоккей не может оставаться в стороне, когда военные действия уничтожают будущее украинского спорта. Мы надеемся на принципиальную позицию и решительность по защите фундаментальных ценностей спорта», — говорится в сообщении.
Сборные России и Белоруссии с 2022 года не участвуют в международных турнирах под эгидой IIHF из-за отстранения.
Тардиф в январе говорил, что в организации примут решение по поводу возвращения россиян и белорусов на международные турниры в феврале, но не собираются рисковать ради них другими игроками или соревнованиями. Заседание совета IIHF пройдет 2-4 февраля, там в том числе должны обсудить вопрос участия сборной России в Олимпийских играх 2026 года.
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