Садулаев после смягчения критериев допуска поедет на ЧМ по борьбе
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев возглавит сборную России на чемпионате мира в неолимпийских весовых категориях, который пройдет в Тиране с 28 по 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба Центра сборных команды России.
Садулаев в этом году не смог попасть на чемпионат Европы (из-за отказа во въезде в Румынию) и не получил допуск на олимпийский квалификационный турнир.
В Тиране он выступит в категории до 92 кг, также на турнир поедут вольники Заур Угуев (до 61 кг), Иналбек Шериев (70) и Магомед Магомаев (79).
В турнире по греко-римской борьбе выступят Эмин Сефершаев (55), Садык Лалаев (63), Нарек Оганян / Аслан Висаитов (72), Ислам Алиев (82) — состав будет уточнен перед турниром. В женской борьбе планируется выступление Ольги Хорошавцевой (55), Светланы Липатовой (59), Валерии Дондуповой (65) и Вусалы Парфианович (72).
Российские борцы в этом году отказались ехать на Олимпиаду в Париже — МОК не допустил никого из лидеров команды.
Объединенный мир борьбы (UWW) 25 сентября сообщил, что обновил критерии допуска на турниры и пересмотрит ранее вынесенные решения по спортсменам.
Теперь основанием для отказа будут только доказательства прямого военного участия спортсменов в спецоперации на Украине или публичные заявления в ее поддержку или в поддержку ее участников.
Ранее отстранения российский борцов неоднократно требовала украинская сторона, которая жаловалась на них в МОК за нарушение условий нейтрального статуса. Так, чемпиона Игр в Токио Мусу Евлоева не допустили на чемпионат Европы из-за фотографии на фоне плаката «За мир без нацизма».
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