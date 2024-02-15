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Чемпиону Олимпиады Садулаеву отказали во въезде в Румынию на ЧЕ

Мамиашвили: чемпиону Олимпиады Садулаеву отказали во въезде в Румынию на ЧЕ
Михаил Мамиашвили рассказал, что виза Садулаева, который прилетел в Бухарест из Испании, «вызвала подозрения» у румынских пограничников и ему отказали во въезде. Ранее румыны сами отказали Садулаеву в визе
Абдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев (Фото: Imago Images / ТАСС)

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не смог попасть в Румынию на чемпионат Европы, поскольку ему отказали во въезде в аэропорту Бухареста. Об этом «Матч ТВ» сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Садулаеву ранее не дали румынскую визу, но он получил шенгенскую визу через другую страну.

«Со слов офицеров, которые приняли решение не пускать Садулаева, у них вызвала сомнения виза Абдулрашида. Но есть маленькая странность в этом решении. Садулаев до прилета в Румынию по этой визе уже был в шенгенском пространстве — в Испании, откуда он вылетел в Бухарест. В Испании никаких вопросов к нему не было», — сказал Мамиашвили.

По словам главы ФСБР, вопрос с визой пытались решить 2,5 часа, но борцу не помогли ни поддержка организаторов турнира, ни все необходимые подтверждения. Мамиашвили отметил, что «политическое руководство Румынии давало письменные гарантии, что всем членам команд будет предоставлена визовая поддержка».

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9 февраля Мамиашвили рассказал, что у борцов есть визовые сложности с Румынией. 13 февраля стало известно, что из-за проблем с визой в Бухарест не поехал олимпийский чемпион Заур Угуев.

Садулаев и Угуев упоминались в письме украинских спортсменов президенту Франции Эмманюэлю Макрону, в котором они обвиняли россиян в поддержке военной операции.

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В январе олимпийский чемпион и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк заявил, что, по его информации, некоторым российским борцам заблокировали участие в турнирах.

13 февраля Мамиашвили рассказал, что олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Муса Евлоев не может выступать на международных турнирах из-за фотографии на фоне плаката «За мир без нацизма».

Сам Беленюк проиграл в четвертьфинале чемпионата Европы уроженцу Санкт-Петербурга Александру Комарову, который с этого года представляет Сербию.

Садулаев — чемпион Игр в Рио-де-Жанейро и Токио, пятикратный чемпион мира.

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Теги
Анна Сатдинова
вольная борьба Румыния Абдулрашид Садулаев
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