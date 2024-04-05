Лишили Олимпиады. Что известно об отстранении лучшего российского борца

Двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева не допустили до квалификационного турнира на Игры 2024 года в Париже. Что известно о решении международной федерации — в материале «РБК Спорт»

Абдулрашид Садулаев (Фото: EPA / RITCHIE B. TONGO)

Что произошло

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили 4 апреля сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева к лицензионному турниру на Игры 2024 года в Париже.

Позже «Объединенный мир борьбы» (UWW) сообщил, что Садулаев был исключен из числа участников олимпийской квалификации после получения «новой информации» о поддержке спортсменом военной операции. Помимо этого, чиновники выяснили, что он «до сих пор официально считается членом клуба «Динамо».

Отборочный турнир стартует в Баку 5 апреля. В заявке сборной Садулаева заменил Алихан Жабраилов, который поборется за олимпийскую лицензию.

В феврале Садулаев не смог попасть на чемпионат Европы в Румынию, поскольку ему отказали во въезде в аэропорту Бухареста. Кроме того, Садулаев упоминался в письме украинских спортсменов к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, в котором они обвиняли россиян в поддержке военной операции и призывали не допустить их на Олимпиаду.

Участие в митинге в «Лужниках»

В международной федерации пока не уточняют, как именно Садулаев поддерживал военную операцию. Известно, что спортсмен был на митинге, посвященном восьмой годовщине присоединения Крыма к России в «Лужниках», который прошел 18 марта 2022 года. Но там же присутствовали и Заурбек Сидаков и Заур Угуев, которые не подверглись санкциям. А приходившего на митинг Мусу Евлоева отстранили от международных соревнований по другой причине.

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили 13 февраля сообщил, что олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Муса Евлоев не может выступать на международных турнирах из-за фотографии на фоне плаката «За мир без нацизма».

Известно, что двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов после митинг-концерта по решению дисциплинарной комиссии FINA был отстранен на девять месяцев от участия во всех соревнованиях и мероприятиях под эгидой организации. FINA отстранила россиянина, потому что посчитала, что его действия портят имидж спорта и самой организации.

Что касается «Динамо», то неучастие в клубах, которые имеют отношение к силовым структурам России, является одним из основных требований Международного олимпийского комитета.

Каковы требования МОК

МОК 8 декабря объявил о допуске российских спортсменов к участию на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении критериев. Он выдвинул целый ряд требований к россиянам: соревноваться они смогут исключительно как нейтральные спортсмены, без упоминания страны (называться команда будет «Индивидуальные нейтральные атлеты»);

участвовать в командных соревнованиях россияне и белорусы не будут;

попасть на Игры смогут лишь те, кто пройдет отборочные соревнования (на тот момент всего 11 человек — восемь россиян и три белоруса);

российская символика (в том числе флаг и герб) будет запрещена на всех официальных мероприятиях Игр;

российские официальные лица, попавшие под санкции, не смогут посещать Игры;

не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию;

не будут допущены спортсмены, имеющие отношение к силовым структурам России и Белоруссии;

все спортсмены должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.

Президент Владимир Путин после публикации требований призвал Минспорт и Олимпийский комитет России проанализировать критерии МОК.

Реакция специалистов

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что российским спортсменам необходимо сохранять спокойствие. «Нужно аргументированно доносить свою позицию и решать задачи. У нас еще есть время до стамбульского турнира и самих Олимпийских игр», — сказал Мамиашвили «РБК Спорт».

Бывший главный тренер женской сборной России по борьбе Юрий Голубовский считает, что сильнейших российских спортсменов «будут убирать, чтобы расчистить путь» другим странам. «Думаю, что впереди еще будут подобные неприятные решения. Ожидать снисходительности от МОК не придется», — сказал Голубовский «РБК Спорт».

В каких видах россияне завоевали олимпийские лицензии

Дзюдо (14 лицензий)

Наибольшее число лицензий среди россиян завоевали дзюдоисты. У мужчин первый шаг к участию в Олимпиаде сделали Рамазан Абдулаев, Аюб Блиев (оба — до 60 кг), Махмадбек Махмадбеков, Данил Лаврентьев (оба — до 73 кг), Михаил Игольников (90 кг), Матвей Каниковский, Арман Адамян (оба — до 100 кг), Инал Тасоев, Тамерлан Башаев (оба — свыше 100 кг).

У девушек отобрались на Игры Сабина Гилязова (46 кг), Дарья Курбонмамадова (57 кг), Камила Бадурова (63 кг), Мадина Таймазова (70 кг), Элис Старцева (свыше 78 кг).

Однако семь спортсменов имеют отношения к ведомственным структурам, что противоречит критериям МОК. Тасоев, Блиев, Игольников, Башаев, Курбонмамадова, Таймазова представляют ЦСКА, Адамян — «Динамо».

Спортивная борьба (4)

На данный момент четыре российских борца завоевали олимпийские лицензии — Заур Угуев (57 кг), Шамиль Мамедов (65 кг), Заурбек Сидаков (74 кг), Абдулла Курбанов (свыше 125 кг). Все являются представителями вольной борьбы. Среди них два золотых медалиста Игр-2020 в Токио — Угуев (золото Токио-2020, 57 кг) и Сидаков (золото Токио-2020, 74 кг).

Угуеву в феврале отказали в выдаче визы для участия на чемпионате Европы в Румынии. Вероятно, причиной послужил тот факт, что он представляет ведомственный спортивный клуб «Динамо». Также силовые структуры представляет Сидаков — ЦСКА.

В греко-римской борьбе у россиян к середине марта нет ни одной лицензии, как и в женской борьбе.

Тхэквондо (4)

Лицензии завоевали Максим Храмцов (80 кг), Владислав Ларин (свыше 80 кг), Татьяна Минина (57 кг) и Полина Хан (свыше 67 кг). Аналогичное число отправилось на Олимпиаду-2020.

Ведомственные структуры представляют Храмцов, Ларин, Минина. К тому же Ларин ранее выступил в поддержку специальной военной операции на Украине, что также противоречит требованиям МОК.

Велоспорт (4)

В велоспорте Россия завоевала четыре лицензии, все — в шоссейных дисциплинах. При этом россияне являются реальными претендентами на медали только в трековых дисциплинах, в которых в Токио было завоевано две бронзы (единственные медали в велоспорте). К тому же ведущие российские велосипедистки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова представляют «Динамо».

Теннис

Российские теннисисты смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже при соблюдении требований МОК. Однако президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подчеркнул, что на данный момент еще не принято окончательного решения по поводу участия российских теннисистов.

«Мы не знаем окончательных вариантов, связанных с рекомендациями МОК. То, что ITF решила допустить наших спортсменов, — хорошо. Регламент попадания остался таким же, как и в Токио. Кто сможет поехать в Париж, станет известно по рейтингу после «Ролан Гаррос»: по четыре теннисиста от женщин и мужчин в одиночном разряде, кто будет стоять выше в рейтинге», — цитирует Тарпищева Sport24.

Первоначально ITF сообщила ТАСС, что российские теннисисты смогут также выступить в парном разряде, но не будут допущены до микста. Однако позднее в федерации сообщили о допуске россиян и в миксте.