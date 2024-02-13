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Российского борца не пустили на ЧЕ за плакат «За мир без нацизма»

Борца Евлоева не пустили на ЧЕ за фото с плакатом «За мир без нацизма»
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, что олимпийский чемпион Муса Евлоев сейчас не может выступать на международных соревнованиях из-за фото на фоне плаката с такой надписью
Муса Евлоев
Муса Евлоев (Фото: Enrico Calderoni / AFLO / Global Look Press)

Олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Муса Евлоев не может выступать на международных турнирах из-за фотографии на фоне плаката «За мир без нацизма». Об этом ТАСС сообщил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

В эти дни в Румынии проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе. Сборная России представлена во всех весовых категориях, но выступает в ослабленном составе из-за проблем с получением виз. В том числе не выступает на турнире и Евлоев, победивший на чемпионате России 2024 года в весе до 97 кг.

«Вакханалия продолжается. Наш олимпийский чемпион Муса Евлоев за фотографию на фоне плаката «За мир без нацизма» на данный момент не имеет возможности выступать на международных соревнованиях. Я пытался добиться ответа — они против мира без нацизма?» — сказал Мамиашвили.

РБК обратился за комментариями в Объединенный мир борьбы (UWW).

Чемпионат Европы проходит в Бухаресте с 12 по 18 февраля.

UWW разрешает российским и белорусским спортсменам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

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Иван Витченко Иван Витченко, Елена Степанова Елена Степанова
греко-римская борьба Михаил Мамиашвили
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