Борца Евлоева не пустили на ЧЕ за фото с плакатом «За мир без нацизма»

Российского борца не пустили на ЧЕ за плакат «За мир без нацизма»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, что олимпийский чемпион Муса Евлоев сейчас не может выступать на международных соревнованиях из-за фото на фоне плаката с такой надписью

Муса Евлоев (Фото: Enrico Calderoni / AFLO / Global Look Press)

Олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Муса Евлоев не может выступать на международных турнирах из-за фотографии на фоне плаката «За мир без нацизма». Об этом ТАСС сообщил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

В эти дни в Румынии проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе. Сборная России представлена во всех весовых категориях, но выступает в ослабленном составе из-за проблем с получением виз. В том числе не выступает на турнире и Евлоев, победивший на чемпионате России 2024 года в весе до 97 кг.

«Вакханалия продолжается. Наш олимпийский чемпион Муса Евлоев за фотографию на фоне плаката «За мир без нацизма» на данный момент не имеет возможности выступать на международных соревнованиях. Я пытался добиться ответа — они против мира без нацизма?» — сказал Мамиашвили.

РБК обратился за комментариями в Объединенный мир борьбы (UWW).

Чемпионат Европы проходит в Бухаресте с 12 по 18 февраля.

UWW разрешает российским и белорусским спортсменам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.