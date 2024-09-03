Радулов первым в истории КХЛ выиграл в пяти матчах за Кубок Открытия

Побеждал в матчах открытия сезона КХЛ 38-летний форвард в составе четырех разных команд — дважды с «Салаватом Юлаевым», по разу с ЦСКА, «Ак Барсом» и «Локомотивом»

Александр Радулов (Фото: hclokomotiv.ru)

Форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов стал первым игроком в истории КХЛ, выигравшим в пяти матчах за Кубок Открытия. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Кроме того, Радулов стал первым хоккеистом, который это сделал в составе четырех разных команд: дважды с «Салаватом Юлаевым», по разу с ЦСКА, «Ак Барсом» и «Локомотивом».

«Локомотив» 3 сентября обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2 в матче открытия нового сезона КХЛ и впервые завоевал Кубок Открытия. Этот трофей разыгрывают чемпион и финалист плей-офф предыдущего сезона.

38-летний Радулов проводит первый сезон в «Локомотиве», куда перешел, покинув «Ак Барс».

Радулов является двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2008, 2009), три раза форвард становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, завоевал Кубок Гагарина (2011) с «Салаватом Юлаевым».

В марте Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, кому удалось набрать 700 очков.