Срок соглашения с 37-летним двукратным чемпионом мира составил один год

Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий Александр Радулов перешел в «Локомотив». Об этом сообщается в телеграм-канале ярославского клуба КХЛ.

Срок соглашения с 37-летним форвардом составил один год.

Последние два сезона Радулов провел в казанском «Ак Барсе», который покинул по истечении срока контракта.

В прошлом сезоне КХЛ Радулов провел 58 матчей и набрал 40 (16+24) очков.

Радулов является двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2008, 2009), три раза форвард становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, завоевал Кубок Гагарина (2011) с уфимским «Салаватом Юлаевым».

В марте Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, кому удалось набрать 700 очков.