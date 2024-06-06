Радулов перешел в «Локомотив»
Нападающий Александр Радулов перешел в «Локомотив». Об этом сообщается в телеграм-канале ярославского клуба КХЛ.
Срок соглашения с 37-летним форвардом составил один год.
Последние два сезона Радулов провел в казанском «Ак Барсе», который покинул по истечении срока контракта.
В прошлом сезоне КХЛ Радулов провел 58 матчей и набрал 40 (16+24) очков.
Радулов является двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2008, 2009), три раза форвард становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, завоевал Кубок Гагарина (2011) с уфимским «Салаватом Юлаевым».
В марте Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, кому удалось набрать 700 очков.
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