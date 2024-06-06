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Радулов перешел в «Локомотив»

Александр Радулов подписал контракт с ярославским «Локомотивом»
Срок соглашения с 37-летним двукратным чемпионом мира составил один год
Александр Радулов
Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий Александр Радулов перешел в «Локомотив». Об этом сообщается в телеграм-канале ярославского клуба КХЛ.

Срок соглашения с 37-летним форвардом составил один год.

Последние два сезона Радулов провел в казанском «Ак Барсе», который покинул по истечении срока контракта.

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Фото:Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В прошлом сезоне КХЛ Радулов провел 58 матчей и набрал 40 (16+24) очков.

Радулов является двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2008, 2009), три раза форвард становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, завоевал Кубок Гагарина (2011) с уфимским «Салаватом Юлаевым».

В марте Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, кому удалось набрать 700 очков.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Локомотив Ярославль Александр Радулов
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