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Радулов третьим в истории КХЛ набрал 700 очков

Капитан «Ак Барса» Радулов третьим в истории КХЛ набрал 700 очков
«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» со счетом 5:0. Александр Радулов сделал две передачи. Больше очков в КХЛ набирали только Сергей Мозякин и Вадим Шипачев
Александр Радулов (справа)
Александр Радулов (справа) (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Двукратный чемпион мира Александр Радулов вернулся в состав «Ак Барса» после дисквалификации и, сделав две передачи, достиг отметки 700 очков в КХЛ за карьеру.

«Ак Барс» в среду выиграл четвертый матч серии первого раунда плей-офф у екатеринбургского «Автомобилиста» со счетом 5:0.

Капитан казанцев поучаствовал во второй и пятой шайбе.

Теперь на счету Радулова 244 гола и 456 передач в 630 играх в КХЛ. Ранее отметку в 700 очков смогли преодолеть только Сергей Мозякин (928) и Вадим Шипачев (920).

КХЛ дисквалифицировала Радулова на один матч за удар соперника в голову
Спорт
Александр Радулов (в центре)

Радулов 2 марта, во второй игре серии, ударил в голову защитника «Автомобилиста» Кирилла Воробьева, чем спровоцировал драку, и получил удаление до конца матча. После этого КХЛ дисквалифицировала его еще на одну игру.

Всего в этом сезоне на счету 37-летнего Радулова 61 матч, 16 голов и 27 передач.

«Ак Барс» уступает «Автомобилисту» в серии до четырех побед со счетом 1–3.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс Александр Радулов
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