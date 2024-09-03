«Локомотив» забросил дважды за 10 секунд и завоевал Кубок Открытия КХЛ
Ярославский «Локомотив» в гостях обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2 в матче открытия нового сезона КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Артур Каюмов (32-я минута), Никита Кирьянов (32) и Максим Шалунов (48). У проигравших отличились Дмитрий Силантьев (54) и Люк Джонсон (57).
Две шайбы за 10 секунд, заброшенные Каюмовым и Кирьяновым, стали повторением рекорда «Локомотива» по скорострельности в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. 25 августа 2017 года Владислав Картаев и Петри Контиола забросили две шайбы в ворота «Слована» также за 10 секунд.
«Локомотив» завоевал Кубок Открытия КХЛ.
В прошлом сезоне «Металлург» и «Локомотив» играли в финале Кубка Гагарина, победили магнитогорцы.
В следующем матче «Металлург» 5 сентября примет петербургский СКА, «Локомотив» в тот же день в гостях сыграет с тольяттинской «Ладой».
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