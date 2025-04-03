Дзюба заявил, что у него есть шансы в поединке с чемпионом UFC Махачевым
Футболист «Акрона» Артем Дзюба заявил в YouTube-шоу Адама Зубайраева, что может не проиграть чемпиону UFC Исламу Махачеву в поединке по правилам ММА.
Махачев является чемпионом в легком весе (до 70,3 кг).
«Если он будет в [весе] 70 кг, то понятно, что шансы у меня есть. При моих 100 кг против его 70 кг у меня есть шансы с ним в борьбе и даже в стойке», — сказал Дзюба.
При этом футболист отметил, что против тяжеловеса Александра Волкова у него шансов нет, несмотря на небольшую разницу в росте. «Он просто кентавр», — сказал Дзюба.
Дзюбе 36 лет, в марте он побил рекорд Александра Кержакова по голам за карьеру среди российских футболистов и стал лучшим бомбардиром сборной России.
Махачев выиграл в ММА 27 боев при одном поражении.
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