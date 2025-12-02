Большунова отстранили от стартов за нанесение травмы сопернику
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не сможет принимать участие в соревнованиях до тех пор, пока Александр Бакуров не восстановится после повреждения. Об этом «Матч ТВ» сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рассмотрел инцидент с Большуновым и Бакуровым, который произошел после спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске.
«Решение есть: приостановить действие RUS кода Александра до завершения процесса восстановления Бакурова», — сказал Бородавко.
RUS код — это уникальный числовой код, под которым зарегистрирован спортсмен в российской базе данных лыжников, он необходим для участия в официальных соревнованиях.
Большунов 29 ноября упал во время борьбы с Бакуровым и не смог выйти в финал спринта на этапе Кубка России в Кировске. После гонки он толкнул Бакурова на бортик, и тот получил сильный ушиб ноги. Из-за травмы Бакуров выбыл на две недели.
Большунов 2 декабря извинился за свое поведение и пообещал, что подобное больше не повторится. Однако тут же отметил, что странно было видеть соперника, который хромал на видео, а без видео уже спокойно шел без хромоты. Большунов также отметил, что его эмоции и мат со стороны Бакурова привели к этому инциденту.
