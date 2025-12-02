 Перейти к основному контенту
Спорт
Большунова отстранили от стартов за нанесение травмы сопернику

Большунова отстранили до восстановления Бакурова, которому он нанес травму
Трехкратного олимпийского чемпиона отстранили до восстановления Александра Бакурова, которому он нанес травму
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не сможет принимать участие в соревнованиях до тех пор, пока Александр Бакуров не восстановится после повреждения. Об этом «Матч ТВ» сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рассмотрел инцидент с Большуновым и Бакуровым, который произошел после спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске.

«Решение есть: приостановить действие RUS кода Александра до завершения процесса восстановления Бакурова», — сказал Бородавко.

Большунова отстранили от стартов за нанесение травмы сопернику
Video

RUS код — это уникальный числовой код, под которым зарегистрирован спортсмен в российской базе данных лыжников, он необходим для участия в официальных соревнованиях.

Большунов 29 ноября упал во время борьбы с Бакуровым и не смог выйти в финал спринта на этапе Кубка России в Кировске. После гонки он толкнул Бакурова на бортик, и тот получил сильный ушиб ноги. Из-за травмы Бакуров выбыл на две недели.

Большунов 2 декабря извинился за свое поведение и пообещал, что подобное больше не повторится. Однако тут же отметил, что странно было видеть соперника, который хромал на видео, а без видео уже спокойно шел без хромоты. Большунов также отметил, что его эмоции и мат со стороны Бакурова привели к этому инциденту.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

