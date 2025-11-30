 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Фулхэм Манчестер Сити 1 4,7 x 4,2 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Тоттенхэм 1 1,72 x 4 2 4,5 Футбол Германия. Кубок Боруссия Дортмунд Байер 1 1,82 x 4,05 2 3,9 Футбол Италия. Кубок Ювентус Удинезе 1 1,38 x 4,8 2 8,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,35 x 5,2 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,45 x 4,9 2 6,3 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,4 x 3,4 2 2,17 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,94 x 50 2 1,9 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

Пострадавший в конфликте с Большуновым лыжник пропустит две недели

Вяльбе: Бакуров после конфликта с Большуновым пропустит две недели
Большунов после финиша в спринте толкнул Бакурова на бортик, что привело к травме соперника. Вяльбе сообщила, что Бакуров не сможет тренироваться и выступать две недели
Александр Бакуров
Александр Бакуров (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Врачи запретили тренироваться в течение двух недель лыжнику Александру Бакурову, который получил травму после толчка от трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, сообщила ТАСС президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Сейчас у него отстранение от тренировок и соревнований на две недели. Я надеюсь, что придется пропустить меньше, но пока так», — сказала Вяльбе.

Накануне в Кировске Большунов в полуфинале спринта упал во время борьбы с Бакуровым, а после финиша толкнул его на борт. Бакуров получил сильный ушиб ноги.

Лыжник Бакуров рассказал о своей травме после толчка от Большунова
Спорт
Александр Бакуров

Большунова дисквалифицировали с этой гонки. Этот инцидент 2 декабря рассмотрит президиум ФЛГР.

Лидер сборной России предположил, что его дисквалифицируют «гонок на пять», пишет «Матч ТВ».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
лыжи Александр Большунов Елена Вяльбе
Материалы по теме
Губерниев раскритиковал федерацию за слишком мягкое наказание Большунову
Спорт
Вяльбе связала с болезнью плохую форму Большунова на старте сезона
Спорт
Большунов толкнул соперника после финиша и нанес ему травму
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 13:55 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 13:55
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Шиловского Общество, 14:08
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
МВД предупредило о новых схемах мошенничества на китайских маркетплейсах Общество, 13:53
Экс-футболисты «Динамо» Карраскаль и Варела выиграли Кубок Либертадорес Спорт, 13:51
WSJ рассказала о ключевом сдвиге в боях на Украине в 2025 году Политика, 13:49
Tengri Data: как бизнес монетизирует данные и зарабатывает на них РБК и PostgresPro, 13:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Вайб-кодинг создает уязвимые программы. Как вести себя руководителюПодписка на РБК, 13:46
Песков назвал для Украины каждый день «упущенным» Политика, 13:38
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Нетаньяху попросил президента Израиля о помиловании Политика, 13:33
Москвичей предупредили о сильном тумане Общество, 13:26
Двое погибли при атаке дронов в белгородском приграничье Политика, 13:24
Пострадавший в конфликте с Большуновым лыжник пропустит две недели Спорт, 13:22