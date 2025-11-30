Пострадавший в конфликте с Большуновым лыжник пропустит две недели

Вяльбе: Бакуров после конфликта с Большуновым пропустит две недели

Большунов после финиша в спринте толкнул Бакурова на бортик, что привело к травме соперника. Вяльбе сообщила, что Бакуров не сможет тренироваться и выступать две недели

Александр Бакуров (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Врачи запретили тренироваться в течение двух недель лыжнику Александру Бакурову, который получил травму после толчка от трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, сообщила ТАСС президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Сейчас у него отстранение от тренировок и соревнований на две недели. Я надеюсь, что придется пропустить меньше, но пока так», — сказала Вяльбе.

Накануне в Кировске Большунов в полуфинале спринта упал во время борьбы с Бакуровым, а после финиша толкнул его на борт. Бакуров получил сильный ушиб ноги.

Большунова дисквалифицировали с этой гонки. Этот инцидент 2 декабря рассмотрит президиум ФЛГР.

Лидер сборной России предположил, что его дисквалифицируют «гонок на пять», пишет «Матч ТВ».