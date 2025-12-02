Большунов обвинил Бакурова в симуляции и журналистов в «цирке с камерами»
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов считает, что Александр Бакуров, которого он толкнул в спину после финиша спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске, симулировал свою травму. В своем телеграм-канале лыжник выложил специальное видео по этому инциденту.
Большунов 29 ноября упал во время борьбы с Александром Бакуровым и не смог выйти в финал спринта в Кировске. После гонки Большунов толкнул Бакурова на бортик, тот получил сильный ушиб ноги. Из-за травмы Бакуров выбыл на две недели. Инцидент рассмотрит президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) 2 декабря.
Большунов извинился за свое поведение и пообещал, что подобное больше не повторится. При этом он удивился поведению Бакурова. «Для меня было странным увидеть видео Бакурова, прыгающего на одной ноге по лестнице, и после его спокойно идущего без хромоты, но уже без видео», — заявил Большунов.
Лыжник считает, что его «травлю разожгли журналисты и все вокруг», в частности Дмитрий Губерниев. «За что им большое спасибо. А если честно, то любой конфликт решается с глазом на глаз, что я бы хотел и сделать. Но эмоции с моей стороны и мат в мою сторону от Бакурова привели к толчку. И нам не дали уладить конфликт здесь и сейчас. А после, конечно, начался цирк с камерами», — добавил Большунов.
Он отметил, что людей и болельщиков, которые поддерживают и оценивают ситуацию трезво, намного больше. «Из любой ситуации есть выход. Нужно сделать правильные выводы, признать, что был в этом эпизоде неправ. И нужно, конечно, стать сильнее и не доводить до таких спорных моментов. Ведь лучше выложиться на максимум на лыжне, чем приехать и кого-то винить, что кто-то помешал», — заключил Большунов.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили