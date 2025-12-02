 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Фулхэм Манчестер Сити 1 4,6 x 4,1 2 1,71 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Тоттенхэм 1 1,84 x 3,7 2 4,2 Футбол Германия. Кубок Боруссия Дортмунд Байер 1 1,86 x 3,9 2 3,8 Футбол Италия. Кубок Ювентус Удинезе 1 1,4 x 4,7 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,35 x 5,2 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,45 x 4,8 2 6,4 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,4 x 3,3 2 2,2 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,94 x 50 2 1,9 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

Большунов обвинил Бакурова в симуляции и журналистов в «цирке с камерами»

Трехкратный олимпийский чемпион отметил, что ему странно было видеть соперника, который хромал на видео, а без видео уже спокойно шел без хромоты. По словам лыжника, журналисты после финиша не дали им спокойно уладить конфликт
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов считает, что Александр Бакуров, которого он толкнул в спину после финиша спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске, симулировал свою травму. В своем телеграм-канале лыжник выложил специальное видео по этому инциденту.

Большунов 29 ноября упал во время борьбы с Александром Бакуровым и не смог выйти в финал спринта в Кировске. После гонки Большунов толкнул Бакурова на бортик, тот получил сильный ушиб ноги. Из-за травмы Бакуров выбыл на две недели. Инцидент рассмотрит президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) 2 декабря.

Большунов извинился за свое поведение и пообещал, что подобное больше не повторится. При этом он удивился поведению Бакурова. «Для меня было странным увидеть видео Бакурова, прыгающего на одной ноге по лестнице, и после его спокойно идущего без хромоты, но уже без видео», — заявил Большунов.

Лыжник считает, что его «травлю разожгли журналисты и все вокруг», в частности Дмитрий Губерниев. «За что им большое спасибо. А если честно, то любой конфликт решается с глазом на глаз, что я бы хотел и сделать. Но эмоции с моей стороны и мат в мою сторону от Бакурова привели к толчку. И нам не дали уладить конфликт здесь и сейчас. А после, конечно, начался цирк с камерами», — добавил Большунов.

Он отметил, что людей и болельщиков, которые поддерживают и оценивают ситуацию трезво, намного больше. «Из любой ситуации есть выход. Нужно сделать правильные выводы, признать, что был в этом эпизоде неправ. И нужно, конечно, стать сильнее и не доводить до таких спорных моментов. Ведь лучше выложиться на максимум на лыжне, чем приехать и кого-то винить, что кто-то помешал», — заключил Большунов.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов
Материалы по теме
Роднина заступилась за Большунова, который нанес травму сопернику
Спорт
Пострадавший в конфликте с Большуновым лыжник пропустит две недели
Спорт
Лыжник Бакуров рассказал о своей травме после толчка от Большунова
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 11:47 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 11:47
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Кремль заявил о планах защитить отношения России и Индии от вмешательства Политика, 12:25
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Что такое право совместной собственности на жилье. Разъяснения Росреестра Недвижимость, 12:17
Песков назвал время встречи Путина с Уиткоффом в Москве Политика, 12:08
Краснов предостерег судей от решений в угоду властям и корпорациям Политика, 12:07
Сотрудники Instagram вернутся в офис на пять дней в неделю Технологии и медиа, 12:06
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
The Athletic узнал, что УЕФА обсуждает возможное отстранение Израиля Спорт, 12:05
ФНС может посчитать продажу в соцсетях бизнесом. Как избежать штрафовПодписка на РБК, 12:05
В Черном море БПЛА атаковал российский танкер с подсолнечным маслом Политика, 12:04
Большунов обвинил Бакурова в симуляции и журналистов в «цирке с камерами» Спорт, 12:04
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Белый дом анонсировал заявление Трампа Политика, 12:01
От льгот «для галочки» к заботе: как меняется подход к бенефитам РБК Компании, 12:00