Большунов обвинил Бакурова в симуляции и журналистов в «цирке с камерами»

Трехкратный олимпийский чемпион отметил, что ему странно было видеть соперника, который хромал на видео, а без видео уже спокойно шел без хромоты. По словам лыжника, журналисты после финиша не дали им спокойно уладить конфликт

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов считает, что Александр Бакуров, которого он толкнул в спину после финиша спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске, симулировал свою травму. В своем телеграм-канале лыжник выложил специальное видео по этому инциденту.

Большунов 29 ноября упал во время борьбы с Александром Бакуровым и не смог выйти в финал спринта в Кировске. После гонки Большунов толкнул Бакурова на бортик, тот получил сильный ушиб ноги. Из-за травмы Бакуров выбыл на две недели. Инцидент рассмотрит президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) 2 декабря.

Большунов извинился за свое поведение и пообещал, что подобное больше не повторится. При этом он удивился поведению Бакурова. «Для меня было странным увидеть видео Бакурова, прыгающего на одной ноге по лестнице, и после его спокойно идущего без хромоты, но уже без видео», — заявил Большунов.

Лыжник считает, что его «травлю разожгли журналисты и все вокруг», в частности Дмитрий Губерниев. «За что им большое спасибо. А если честно, то любой конфликт решается с глазом на глаз, что я бы хотел и сделать. Но эмоции с моей стороны и мат в мою сторону от Бакурова привели к толчку. И нам не дали уладить конфликт здесь и сейчас. А после, конечно, начался цирк с камерами», — добавил Большунов.

Он отметил, что людей и болельщиков, которые поддерживают и оценивают ситуацию трезво, намного больше. «Из любой ситуации есть выход. Нужно сделать правильные выводы, признать, что был в этом эпизоде неправ. И нужно, конечно, стать сильнее и не доводить до таких спорных моментов. Ведь лучше выложиться на максимум на лыжне, чем приехать и кого-то винить, что кто-то помешал», — заключил Большунов.