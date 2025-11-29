Большунов толкнул соперника после финиша и нанес ему травму

Трехкратный олимпийский чемпион в полуфинале спринта в Кировске упал в борьбе с Александром Бакуровым, а после финиша подъехал к сопернику и толкнул его на бортик

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

У трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова возник конфликт с соперником после неудачи в полуфинале личного спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России в Кировске.

На финише гонки Большунов упал во время борьбы с Александром Бакуровым и финишировал последним, не выйдя в финал.

После финиша Большунов подъехал к Бакурову и толкнул соперника на бортик, в результате чего тот упал. После этого они стали выяснять отношения на повышенных тонах, позднее Бакуров покинул стадион, хромая. Конфликт лыжников попал в трансляцию на «Матч ТВ».

Победителем спринта стал Егор Митрошин.

Для Большунова это вторая подряд неудача на старте сезона. В гонке на 15 км свободным стилем в Кировске он занял только 11-е место.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе говорила, что трехкратный олимпийский чемпион в начале сезона болел и начал кататься позже других спортсменов, что сказалось на его форме.