Российские фигуристы не смогут посетить официальное награждение в Париже
Сборная России по фигурному катанию не сможет присутствовать на официальном награждении медалистов командного турнира Олимпиады‑2022 из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) от олимпийского движения, а также логистических проблем. Об этом со ссылкой на Международный олимпийский комитет сообщает «Матч ТВ».
В пятницу, 2 августа, Спортивный арбитражный суд (СAS) отклонил апелляцию канадской стороны о перераспределении наград Олимпиады‑2022 в командных соревнованиях фигуристов. Российские атлеты сохранили за собой бронзу.
Церемония награждения запланирована на 7 августа. Она пройдет в Парке чемпионов в Париже. В мероприятии примут участие американские и японские фигуристы, получившие золотые и серебряные медали соответственно, а россиян на церемонии не будет.
«Нет ни спортсменов, ни команд, представляющих Россию [в Париже], поскольку Олимпийский комитет России в настоящее время отстранен [МОК]. По этой причине и из‑за проблем с логистикой не может быть проведена церемония награждения здесь, в Париже, для команды Олимпийского комитета России, которая получила бронзовую медаль», — заявили в Международном олимпийском комитете.
В 2022 году в Токио награждение не состоялось из-за дела Камилы Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат. Международный союз конькобежцев (ISU) после аннулирования результатов российской спортсменки переместил на первое место сборную США. Серебро Олимпиады должна была получить команда Японии, бронзу — сборная России, однако на третье место претендовали и канадские спортсмены, ставшие четвертыми. Команда подала апелляцию в CAS на перераспределение наград, которую отклонили.
Россия также подавала апелляцию, посчитав, что сборной должно было достаться золото. CAS ее тоже отклонил.
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