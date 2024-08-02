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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российские фигуристы не смогут посетить официальное награждение в Париже

МОК: российские фигуристы не смогут посетить официальное награждение в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Сборная России не сможет присутствовать на официальном награждении медалистов командного турнира ОИ‑2022 из-за отстранения ОКР и сложностей в маршруте
Олимпийские кольца у Эйфелевой башни в Париже
Олимпийские кольца у Эйфелевой башни в Париже (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Сборная России по фигурному катанию не сможет присутствовать на официальном награждении медалистов командного турнира Олимпиады‑2022 из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) от олимпийского движения, а также логистических проблем. Об этом со ссылкой на Международный олимпийский комитет сообщает «Матч ТВ».

В пятницу, 2 августа, Спортивный арбитражный суд (СAS) отклонил апелляцию канадской стороны о перераспределении наград Олимпиады‑2022 в командных соревнованиях фигуристов. Российские атлеты сохранили за собой бронзу.

Церемония награждения запланирована на 7 августа. Она пройдет в Парке чемпионов в Париже. В мероприятии примут участие американские и японские фигуристы, получившие золотые и серебряные медали соответственно, а россиян на церемонии не будет.

«Нет ни спортсменов, ни команд, представляющих Россию [в Париже], поскольку Олимпийский комитет России в настоящее время отстранен [МОК]. По этой причине и из‑за проблем с логистикой не может быть проведена церемония награждения здесь, в Париже, для команды Олимпийского комитета России, которая получила бронзовую медаль», — заявили в Международном олимпийском комитете.

В 2022 году в Токио награждение не состоялось из-за дела Камилы Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат. Международный союз конькобежцев (ISU) после аннулирования результатов российской спортсменки переместил на первое место сборную США. Серебро Олимпиады должна была получить команда Японии, бронзу — сборная России, однако на третье место претендовали и канадские спортсмены, ставшие четвертыми. Команда подала апелляцию в CAS на перераспределение наград, которую отклонили.

Россия также подавала апелляцию, посчитав, что сборной должно было достаться золото. CAS ее тоже отклонил.

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Арсений Ефременко
Олимпиада-2024 фигуристы фигурное катание Олимпийский комитет России (ОКР) МОК Международный олимпийский комитет (МОК)
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