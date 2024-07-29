Американские фигуристы получат золото пекинской Олимпиады 7 августа
Церемония вручения медалей командного турнира по фигурному катанию Олимпиады в Пекине состоится 7 августа, сообщил на брифинге представитель МОК Марк Адамс.
Адамс отметил, что пока не знает, кто именно из спортсменов приедет на награждение в Парке чемпионов.
МОК не вручил награды фигуристам по итогам командного турнира в Пекине из-за допинг-дела Камилы Валиевой, о котором стало известно уже после завершения соревнований.
В турнире победила сборная России, однако Международный союз конькобежцев (ISU) после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Валиеву присудил россиянам бронзу.
Чемпионами турнира были признаны американцы, серебряными призерами — японцы. На бронзу претендовали канадцы, которые оспорили вердикт ISU в СAS, решение еще не объявлено, при этом суд отклонил апелляции российской стороны.
Помимо Валиевой, в командном турнире также выступали Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Марк Кондратюк, Никита Кацалапов и Виктория Синицина.
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