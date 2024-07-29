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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Американские фигуристы получат золото пекинской Олимпиады 7 августа

МОК: Американские фигуристы получат золото пекинской Олимпиады 7 августа
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Церемония состоится в Парке чемпионов. В МОК пока не знают, кто именно из спортсменов будет на вручении

Церемония вручения медалей командного турнира по фигурному катанию Олимпиады в Пекине состоится 7 августа, сообщил на брифинге представитель МОК Марк Адамс.

Адамс отметил, что пока не знает, кто именно из спортсменов приедет на награждение в Парке чемпионов.

МОК не вручил награды фигуристам по итогам командного турнира в Пекине из-за допинг-дела Камилы Валиевой, о котором стало известно уже после завершения соревнований.

В турнире победила сборная России, однако Международный союз конькобежцев (ISU) после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Валиеву присудил россиянам бронзу.

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Чемпионами турнира были признаны американцы, серебряными призерами — японцы. На бронзу претендовали канадцы, которые оспорили вердикт ISU в СAS, решение еще не объявлено, при этом суд отклонил апелляции российской стороны.

Помимо Валиевой, в командном турнире также выступали Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Марк Кондратюк, Никита Кацалапов и Виктория Синицина.

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Анна Сатдинова
фигурное катание допинг Камила Валиева МОК Олимпиада-2024
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Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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