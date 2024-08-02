Россия сохранила бронзу командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию канадской стороны на перераспределение наград Игр в Пекине

Камила Валиева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Сборная России сохранила бронзу командного турнира фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию канадской стороны, сообщается на сайте CAS.

Дело касалось перераспределения медалей Олимпиады 2022 года в командном турнире фигуристов после дисквалификации за допинг россиянки Камилы Валиевой. Вместо золота сборной России отдали бронзу.

Апелляции подали Федерации фигурного катания Канады, Олимпийского комитета Канады и канадских участников командного турнира. Претензия канадцев заключается в том, что после обнуления результатов Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) не стал пересчитывать баллы ее конкуренток, в противном случае сборная Канады опередила бы россиян.

Российская сторона также подавала апелляцию, посчитав, что сборной все равно должно было достаться золото. CAS ее отклонил 25 июля.

Чемпионами командного турнира были признаны американцы, серебряными призерами — японцы. Международный олимпийский комитет (МОК) 7 августа в Париже в Парке чемпионов проведет церемонию вручения медалей командного турнира по фигурному катанию Игр в Пекине, которую не удалось провести во время ОИ-2022 из-за дела Валиевой. Будут вручены только золотые и серебряные медали, российские фигуристы не будут присутствовать на церемонии.