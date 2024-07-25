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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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МОК собрался вручить отобранные у российских фигуристов медали в Париже

МОК собрался вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В МОК отметили, что решение CAS по апелляциям россиян из-за перераспределения медалей командного турнира фигуристов на ОИ-2022 было принято как раз вовремя. Теперь можно провести церемонию в Париже
Фото: Buda Mendes / Getty Images
Фото: Buda Mendes / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) собирается провести церемонию вручения медалей командных соревнований по фигурному катанию, разыгранных на Олимпиаде-2022, во время Игр 2024 года в Париже. Об этом сообщила пресс-служба МОК в соцсети Х.

Результаты командного турнира фигуристов были пересмотрены из-за допинга у Камилы Валиевой. Международный союз конькобежцев (ISU) после ее дисквалификации вместо золота присудил сборной России бронзу. Золото отдали США, серебро — Японии. В четверг CAS отклонил все российские апелляции на это решение.

«Это решение принято как раз вовремя, чтобы еще можно было распределить золотые и серебряные медали на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Теперь МОК будет работать с ISU, Олимпийским комитетом США и Олимпийским комитетом Японии (JOC), чтобы привезти спортсменов в Париж и провести церемонию здесь, в Парке чемпионов, на основе измененных результатов ISU», — заявили в МОК.

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Камила Валиева

В МОК рады, что такая возможность может быть предоставлена спортсменам и сборным, которым, «к сожалению, пришлось очень долго ждать своих медалей из-за продолжавшегося судебного дела».

Из-за дела Валиевой МОК во время Олимпиады в Пекине не проводил церемонию вручения медалей по итогам командного турнира фигуристов.

При этом решение по апелляциям Федерации фигурного катания Канады, Олимпийского комитета Канады и канадских участников командного турнира, которые рассчитывают на бронзу ОИ-2022, пока CAS не принято. Таким образом, финальное распределение наград еще окончательно не произошло. Претензия канадцев заключается в том, что после обнуления результатов Валиевой ISU не стал пересчитывать баллы ее конкуренток, в противном случае сборная Канады опередила бы россиян.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание допинг CAS Международный олимпийский комитет (МОК)
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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