CAS отклонил апелляцию на лишение российских фигуристов золота Игр-2022

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию российской стороны на перераспределение медалей командного турнира фигуристов после дисквалификации Камилы Валиевой. Вместо золота ISU отдал сборной России бронзу

Камила Валиева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции на лишение российских фигуристов золота за командный турнир Олимпиады в Пекине. Об этом сообщается на сайте CAS.

Дело касалось перераспределения медалей Олимпиады 2022 года в командном турнире фигуристов после дисквалификации за допинг россиянки Камилы Валиевой. Апелляции были поданы от Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), российских участников командного турнира Игр, в том числе Валиевой.

Отдельная панель CAS также рассматривала апелляции Федерации фигурного катания Канады, Олимпийского комитета Канады и канадских участников командного турнира. Решение по ним пока не принято.

Международный союз конькобежцев (ISU) после дисквалификации Валиевой вместо золота присудил сборной России бронзу, на которую рассчитывали канадцы, занявшие четвертое место. В ISU заявляли, что это решение было основано на всесторонней оценке экспертов по правовым вопросам.

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