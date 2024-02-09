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ISU объяснил, почему отдал российским фигуристам бронзу Олимпиады

ISU объяснил, почему отдал российским фигуристам бронзу Олимпиады в командах
В Международном союзе конькобежцев заявили, что решение по командному турниру Игр 2022 года в Пекине соответствует вердикту CAS. После дисквалификации Камилы Валиевой за допинг Россия получила бронзу вместо золота
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Решение Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу перераспределения медалей Олимпиады в Пекине в командном турнире фигуристов после дисквалификации россиянки Камилы Валиевой основано на всесторонней оценке экспертов по правовым вопросам. Об этом говорится в заявлении на сайте ISU.

«Решение совета ISU относительно результатов командных соревнований в Пекине было основано на всесторонней оценке экспертов по правовым вопросам. Эта оценка, в свою очередь, была основана на применимых правилах и принципах, характерных для данного командного соревнования, и, следовательно, является единственным решением, соответствующим решению CAS» — говорится в сообщении.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг, а после этого ISU аннулировал ее результаты на Играх-2022. В результате золото получит сборная США, серебро — команда Японии, российских фигуристам достанется бронза.

В Олимпийском комитете России (ОКР) уже заявили, что будут обжаловать в CAS решение ISU.

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