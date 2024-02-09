ISU объяснил, почему отдал российским фигуристам бронзу Олимпиады
Решение Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу перераспределения медалей Олимпиады в Пекине в командном турнире фигуристов после дисквалификации россиянки Камилы Валиевой основано на всесторонней оценке экспертов по правовым вопросам. Об этом говорится в заявлении на сайте ISU.
«Решение совета ISU относительно результатов командных соревнований в Пекине было основано на всесторонней оценке экспертов по правовым вопросам. Эта оценка, в свою очередь, была основана на применимых правилах и принципах, характерных для данного командного соревнования, и, следовательно, является единственным решением, соответствующим решению CAS» — говорится в сообщении.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг, а после этого ISU аннулировал ее результаты на Играх-2022. В результате золото получит сборная США, серебро — команда Японии, российских фигуристам достанется бронза.
В Олимпийском комитете России (ОКР) уже заявили, что будут обжаловать в CAS решение ISU.
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