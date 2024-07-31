Российским фигуристам не будут вручать медали Олимпиады-2022 в Париже
Российские фигуристы, которым присудили бронзовые медали командного турнира Олимпиады в Пекине после дела Камилы Валиевой, не будут присутствовать на церемонии вручения наград на Играх в Париже. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.
Церемония вручения пройдет 7 августа в парке чемпионов.
На вопрос о том, посетит ли мероприятие кто-то из российских фигуристов, Адамс сказал: «Никто. Будут вручаться только золотые и серебряные медали».
В июле Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российской стороны на решение Международного союза конькобежцев (ISU) вместо золота дать бронзу за командный турнир.
Вердикт CAS по апелляциям канадской стороны, которая рассчитывает получить бронзу вместо россиян, еще неизвестен.
Претензия канадцев заключается в том, что после обнуления результатов Валиевой ISU не стал пересчитывать баллы ее конкуренток, в противном случае сборная Канады опередила бы россиян.
После дисквалификации Валиевой золото присудили американцам, серебро — японцам.
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