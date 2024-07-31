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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российским фигуристам не будут вручать медали Олимпиады-2022 в Париже

МОК: российским фигуристам не будут вручать медали Игр-2022 в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Марк Адамс заявил, что на церемонии 7 августа будут вручены только золотые и серебряные медали. По бронзовым медалям, которые ISU присудил россиянам, еще не вынесен вердикт CAS после апелляции канадцев
Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине
Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине (Фото: David Ramos / Getty Images)

Российские фигуристы, которым присудили бронзовые медали командного турнира Олимпиады в Пекине после дела Камилы Валиевой, не будут присутствовать на церемонии вручения наград на Играх в Париже. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

Церемония вручения пройдет 7 августа в парке чемпионов.

На вопрос о том, посетит ли мероприятие кто-то из российских фигуристов, Адамс сказал: «Никто. Будут вручаться только золотые и серебряные медали».

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В июле Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российской стороны на решение Международного союза конькобежцев (ISU) вместо золота дать бронзу за командный турнир.

Вердикт CAS по апелляциям канадской стороны, которая рассчитывает получить бронзу вместо россиян, еще неизвестен.

Претензия канадцев заключается в том, что после обнуления результатов Валиевой ISU не стал пересчитывать баллы ее конкуренток, в противном случае сборная Канады опередила бы россиян.

После дисквалификации Валиевой золото присудили американцам, серебро — японцам.

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Анна Сатдинова
фигурное катание Олимпиада-2024 МОК Камила Валиева
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