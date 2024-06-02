Непобежденный российский боксер Бивол в 12-й раз защитил чемпионский титул WBA

Непобежденный чемпион по боксу из России в 12-й раз защитил титул

Дмитрий Бивол, обладатель чемпионского пояса по версии WBA в полутяжелом весе, нокаутировал в Эр-Рияде ливийца Малика Зинада

Дмитрий Бивол (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Россиянин Дмитрий Бивол победил ливийца Малика Зинада и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,38 кг). Бой состоялся в Эр-Рияде.

Поединок завершился нокаутом в шестом раунде.

Бивол проводил 12-ю защиту чемпионского титула WBA, которым владеет с 2017 года.

На счету 33-летнего Бивола 23 боя в профессиональном боксе, во всех он одержал победы. 30-летний Зинад потерпел первое поражение в карьере при 22 победах.

В прошлом поединке Бивол в декабре 2023 года победил британца Линдона Артура.

Россиянин Артур Бетербиев владеет титулами в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Российские боксеры должны были 1 июня провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, но Бетербиев получил травму колена и поединок был перенесен. Вместо Бетербиева на бой с Биволом вышел Зинад.