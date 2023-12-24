Непобежденный чемпион по боксу из России в 11-й раз защитил титул
Россиянин Дмитрий Бивол победил британца Линдона Артура и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,38 кг). Бой состоялся в Эр-Рияде.
Поединок продолжался 12 раундов.
Бивол в 11-й раз защитил свой чемпионский титул WBA, которым владеет с 2017 года.
На счету 33-летнего Бивола 22 боя в профессиональном боксе, он победил во всех поединках. 32-летний Артур потерпел второе поражение в карьере при 23 победах.
В прошлом поединке Бивол в ноябре 2022 года победил мексиканца Хильберто Рамиреса.
Биволу, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, нужно победить соотечественника Артура Бетербиева, который владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Тот свой следующий бой проведет с британцем Каллумом Смитом 13 январе в Квебеке.
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