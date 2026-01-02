Федерация керлинга в январе подаст иск в CAS из-за отстранения россиян
Федерация керлинга России (ФКР) в январе подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) о допуске спортсменов на международные соревнования. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Дмитрий Свищев.
«Мы теряем чемпионаты мира, континентальные чемпионаты. Мы не можем себе этого позволить, поэтому сейчас находимся в активной фазе работы с адвокатами, которые уже победили в CAS по другим федерациям», — сказал Свищев.
В декабре в CAS обратился также Союз биатлонистов России (СБР), но международная федерация (IBU) отказалась рассматривать дела в ускоренном порядке.
Ранее CAS поддержал апелляции российской стороны против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международной федерации санного спорта. Они допустили ряд спортсменов к своим турнирам в нейтральном статусе.
Сборные России и Белоруссии не участвуют в международных соревнованиях под эгидой Всемирной федерации керлинга (WCF) с 2022 года — после начала военной операции на Украине. WCF объясняла отстранение спортсменов тем, что их присутствие на мероприятии «может нанести ущерб турниру или поставить под угрозу безопасность участников».
