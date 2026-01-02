 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
МОК заявил, что мирное соглашение не повлияет на допуск россиян на Игры

Глава МОК: мирное соглашение не повлияет на допуск россиян на Игры-2026
Олимпиада-2026
Глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что уже ничто не изменит условия участия россиян в Олимпиаде в Италии. Пока на Игры допустили только трех россиян
Кирсти Ковентри
Кирсти Ковентри (Фото: Harold Cunningham / Getty Images)

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал бы пересматривать условия допуска россиян на Игры в Италии в случае достижения мирного соглашения по военному конфликту на Украине, заявила Corriere della Sera президент МОК Кирсти Ковентри.

Олимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо стартует 6 февраля. Россияне смогут выступить на Играх только в нейтральном статусе и в индивидуальных дисциплинах, при условии прохождения отбора и допуска от специальной комиссии (AINERP).

«На данном этапе ничто не изменило бы уже принятое решение: нейтральные спортсмены в индивидуальных видах», — сказала Ковентри.

Пока МОК подтвердил участие в Играх трех россиян — фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника, а также ски-альпиниста Никиты Филиппова.

У россиян есть также квоты на Игры в лыжных гонках, конькобежном спорте и шорт-треке.

Анна Сатдинова
Олимпиада-2026 Международный олимпийский комитет (МОК) Кирсти Ковентри
Кирсти Ковентри фото
Кирсти Ковентри
спортсменка, Глава МОК
16 сентября 1983 года
