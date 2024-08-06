Захарян перенес операцию из-за травмы лодыжки
Полузащитник «Реал Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян перенес операцию из-за травмы правой лодыжки. Об этом сообщается на сайте испанского клуба.
При отсутствии осложнений россиянина 7 августа выпишут из больницы.
Ранее сообщалось, что Захарян пропустит из-за травмы два-три месяца.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила €12 млн.
Всего российский футболист провел 40 матчей за «Реал Сосьедад» в прошлом сезоне во всех турнирах (22 — в старте), пробыв на поле 1860 минут. На его счету один гол и две результативные передачи.
«Реал Сосьедад» занял шестое место в чемпионате Испании.
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