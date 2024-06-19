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Спорт ,  
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Сафонов заявил о желании потеснить Доннарумму в воротах ПСЖ

Новый голкипер французской команды рассказал о намерении навязать конкуренцию одноклубникам, так как он «не умеет сидеть на лавке»
Фото: ПСЖ
Фото: ПСЖ

Вратарь сборной России Матвей Сафонов, перешедший из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), заявил о готовности стать основным вратарем французского клуба. Об этом 25-летний футболист рассказал в интервью YouTube-каналу Nobel.

«Я себя не позиционирую как второй номер. Я не готов сидеть на лавке. Даже если я начну сезон на скамейке, то первому номеру точно будет непросто. Потому что напрягать я собираюсь постоянно. До сегодняшнего момента, кстати, я не проигрывал ни одной конкуренции — везде играл. Как-то так получилось, что в России вся моя карьера была такой, что я играл постоянно и не был вторым номером. Я не умею сидеть на замене», — подчеркнул Сафонов.

Сейчас основным голкипером ПСЖ является чемпион Европы, капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Голкипер объяснил интерес к себе со стороны ПСЖ тем, что иностранцы продолжают следить за российским рынком и чемпионатом, несмотря на запрет на выступление в еврокубках отечественных клубов. Футболист предположил, что представители французской команды обратили на него внимание за надежную игру и хорошие результаты «Краснодара» во внутреннем первенстве.

Вратарь сборной России Сафонов перешел в ПСЖ
Спорт
Матвей Сафонов

ПСЖ объявил о подписании контракта с Матвеем Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. В прошедшем сезоне воспитанник «Краснодара» провел за свой родной клуб 30 игр, в которых пропустил 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В разное время в составе ПСЖ играли россияне Сергей Семак (2005–2006), который сейчас возглавляет «Зенит», и Игорь Яновский (1998–2001). На данный момент в чемпионате Франции выступают еще два российских футболиста — полузащитники Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»).

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Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Матвей Сафонов ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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