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Отказавший сборной России ради Армении футболист перешел в «Локомотив»

Отказавший сборной России ради Армении Севикян перешел в «Локомотив»
«Локомотив» взял в аренду до конца сезона с правом выкупа у «Ференцвароша» полузащитника сборной Армении Эдгара Севикяна
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Эдгар Севикян (Фото: fclm.ru)

Полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян перешел в «Локомотив» из венгерского «Ференцвароша». Об этом сообщается на сайте московского клуба.

23-летний футболист взят в аренду до конца сезона 2024/25, соглашение предусматривает опцию выкупа.

В «Ференцварош» Севикян, который является воспитанником «Локомотива», перешел в январе этого года из «Пари НН». За венгерский клуб он провел 17 матчей, забил один гол и отметился двумя результативными передачами.

За сборную Армении футболист провел восемь матчей и забил один гол.

В августе 2023 года Севикян отказался от вызова в сборную России и решил выступать за Армению.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Локомотив Москва Ференцварош Эдгар Севикян
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