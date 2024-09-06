Отказавший сборной России ради Армении футболист перешел в «Локомотив»

«Локомотив» взял в аренду до конца сезона с правом выкупа у «Ференцвароша» полузащитника сборной Армении Эдгара Севикяна

Эдгар Севикян (Фото: fclm.ru)

Полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян перешел в «Локомотив» из венгерского «Ференцвароша». Об этом сообщается на сайте московского клуба.

23-летний футболист взят в аренду до конца сезона 2024/25, соглашение предусматривает опцию выкупа.

В «Ференцварош» Севикян, который является воспитанником «Локомотива», перешел в январе этого года из «Пари НН». За венгерский клуб он провел 17 матчей, забил один гол и отметился двумя результативными передачами.

За сборную Армении футболист провел восемь матчей и забил один гол.

В августе 2023 года Севикян отказался от вызова в сборную России и решил выступать за Армению.