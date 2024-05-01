Два клуба КХЛ назвали новых главных тренеров

Вадим Епанчинцев стал тренером «Сибири» вместо Сергея Кривокрасова, а Сергей Зубов сменил в «Сочи» Дмитрия Кокорева. Обе команды в минувшем сезоне заняли десятые места в своих конференциях и не попали в плей-офф

Вадим Епанчинцев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов вернулся на пост главного тренера «Сочи», сообщила пресс-служба клуба КХЛ.

Зубов уже работал в «Сочи» в 2017–2019 годах, а теперь подписал контракт на два сезона.

«Сочи» в минувшем сезоне занял десятое место в Западной конференции и не попал в плей-офф. 30 апреля клуб объявил об уходе с поста главного тренера Дмитрия Кокорева, который руководил командой полтора сезона.

Другой клуб КХЛ, «Сибирь», сообщил о назначении главным тренером Вадима Епанчинцева, контракт рассчитан на два года.

Он сменил на посту Сергея Кривокрасова, под руководством которого новосибирская команда стала десятой в Восточной конференции.

Епанчинцев ранее работал в «Спартаке», «Югре», «Амуре» и казахстанской «Сарыарке».