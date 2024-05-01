Два клуба КХЛ назвали новых главных тренеров
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов вернулся на пост главного тренера «Сочи», сообщила пресс-служба клуба КХЛ.
Зубов уже работал в «Сочи» в 2017–2019 годах, а теперь подписал контракт на два сезона.
«Сочи» в минувшем сезоне занял десятое место в Западной конференции и не попал в плей-офф. 30 апреля клуб объявил об уходе с поста главного тренера Дмитрия Кокорева, который руководил командой полтора сезона.
Другой клуб КХЛ, «Сибирь», сообщил о назначении главным тренером Вадима Епанчинцева, контракт рассчитан на два года.
Он сменил на посту Сергея Кривокрасова, под руководством которого новосибирская команда стала десятой в Восточной конференции.
Епанчинцев ранее работал в «Спартаке», «Югре», «Амуре» и казахстанской «Сарыарке».
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники