Клуб КХЛ расстался с тренером после непопадания в плей-офф
«Сибирь» решила не продлевать истекающий в апреле контракт с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Кривокрасовым и его помощниками, сообщается на сайте новосибирского клуба КХЛ.
Кривокрасов возглавил команду в начале декабря после отставки Дэвида Немировски.
В клубе поблагодарили за работу Кривокрасова, тренеров Андрея Тарасенко, Александра Завьялова, Егора Подомацкого, Александра Сыроватского и Никиту Капкайкина.
Ранее клуб сообщил об уходе гендиректора Кирилла Фастовского — этот пост займет Лев Крутохвостов, возглавляющий хоккейную школу «Сибирь».
«Сибирь» в регулярном чемпионате заняла десятое место в Восточной конференции, уступив ставшему восьмым хабаровскому «Амуру» четыре очка.
В январе «Сибири» присудили четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров — защитник Федор Гордеев, имеющий российское и американское гражданство, на момент заявки не имел права выступать за сборную России. В итоге с игроком расторгли контракт и подписали новый. «Сибири» не удалось оспорить санкции КХЛ, и она потеряла четыре очка.
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