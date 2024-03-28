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Клуб КХЛ расстался с тренером после непопадания в плей-офф

«Сибирь» рассталась с тренером Кривокрасовым после непопадания в плей-офф КХЛ
Сергей Кривокрасов, руководивший «Сибирью» с декабря, покинет клуб вместе со своим штабом. Нового тренера пока не назначили
Сергей Кривокрасов
Сергей Кривокрасов (Фото: Официальный сайт ХК «‎Сибирь» (hcsibir.ru))

«Сибирь» решила не продлевать истекающий в апреле контракт с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Кривокрасовым и его помощниками, сообщается на сайте новосибирского клуба КХЛ.

Кривокрасов возглавил команду в начале декабря после отставки Дэвида Немировски.

В клубе поблагодарили за работу Кривокрасова, тренеров Андрея Тарасенко, Александра Завьялова, Егора Подомацкого, Александра Сыроватского и Никиту Капкайкина.

Ранее клуб сообщил об уходе гендиректора Кирилла Фастовского — этот пост займет Лев Крутохвостов, возглавляющий хоккейную школу «Сибирь».

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«Сибирь» в регулярном чемпионате заняла десятое место в Восточной конференции, уступив ставшему восьмым хабаровскому «Амуру» четыре очка.

В январе «Сибири» присудили четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров — защитник Федор Гордеев, имеющий российское и американское гражданство, на момент заявки не имел права выступать за сборную России. В итоге с игроком расторгли контракт и подписали новый. «Сибири» не удалось оспорить санкции КХЛ, и она потеряла четыре очка.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Сибирь
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