«Сибирь» рассталась с тренером Кривокрасовым после непопадания в плей-офф КХЛ

Клуб КХЛ расстался с тренером после непопадания в плей-офф

Сергей Кривокрасов, руководивший «Сибирью» с декабря, покинет клуб вместе со своим штабом. Нового тренера пока не назначили

Сергей Кривокрасов (Фото: Официальный сайт ХК «‎Сибирь» (hcsibir.ru))

«Сибирь» решила не продлевать истекающий в апреле контракт с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Кривокрасовым и его помощниками, сообщается на сайте новосибирского клуба КХЛ.

Кривокрасов возглавил команду в начале декабря после отставки Дэвида Немировски.

В клубе поблагодарили за работу Кривокрасова, тренеров Андрея Тарасенко, Александра Завьялова, Егора Подомацкого, Александра Сыроватского и Никиту Капкайкина.

Ранее клуб сообщил об уходе гендиректора Кирилла Фастовского — этот пост займет Лев Крутохвостов, возглавляющий хоккейную школу «Сибирь».

«Сибирь» в регулярном чемпионате заняла десятое место в Восточной конференции, уступив ставшему восьмым хабаровскому «Амуру» четыре очка.

В январе «Сибири» присудили четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров — защитник Федор Гордеев, имеющий российское и американское гражданство, на момент заявки не имел права выступать за сборную России. В итоге с игроком расторгли контракт и подписали новый. «Сибири» не удалось оспорить санкции КХЛ, и она потеряла четыре очка.