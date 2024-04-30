Аутсайдер КХЛ расстался с главным тренером
Дмитрий Кокорев покинул пост главного тренера «Сочи». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба КХЛ.
«Сочи» решил не продлевать контракт с тренером.
«Хоккейный клуб «Сочи» благодарит Дмитрия Александровича за высокий профессионализм и проделанную работу. Желаем успехов на тренерском пути», — говорится в сообщении.
45-летний Кокорев возглавил «Сочи» в январе 2023 года. Команда заняла десятое место в Западной конференции и не смогла выйти в плей-офф.
Вместе с Кокоревым «Сочи» покинули его ассистент Александр Гольц и тренер по физподготовке Николай Пронин.
Кокорев ранее работал в «Русских витязях», «Сарыарке», «Молоте-Прикамье», ступинском «Капитане» и юношеской сборной России.
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