Аутсайдер КХЛ расстался с главным тренером

«Сочи» не стал подписывать новый контракт с главным тренером Дмитрием Кокоревым, который возглавлял команду с января 2023-го. В прошедшем сезоне клуб стал десятым в Западной конференции и не попал в плей-офф

Дмитрий Кокорев (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Дмитрий Кокорев покинул пост главного тренера «Сочи». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба КХЛ.

«Сочи» решил не продлевать контракт с тренером.

«Хоккейный клуб «Сочи» благодарит Дмитрия Александровича за высокий профессионализм и проделанную работу. Желаем успехов на тренерском пути», — говорится в сообщении.

45-летний Кокорев возглавил «Сочи» в январе 2023 года. Команда заняла десятое место в Западной конференции и не смогла выйти в плей-офф.

Вместе с Кокоревым «Сочи» покинули его ассистент Александр Гольц и тренер по физподготовке Николай Пронин.

Кокорев ранее работал в «Русских витязях», «Сарыарке», «Молоте-Прикамье», ступинском «Капитане» и юношеской сборной России.